"الياه سات" تُسهم في إنقاذ 5 صيادين صينيين جنح قاربهم إلى المياه الإقليمية اليابانية
بالتعاون مع سفارة الصين في الإمارات ومركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري الصيني
"الياه سات" تُسهم في عملية إنقاذ 5 صيادين صينيين جنح قاربهم إلى المياه الإقليمية اليابانية بفضل حلولها المتفوقة في مجال الاتصالات الفضائية
مسؤولو السفارة الصينية يُشيدون بجهود "الياه سات" في دعم عملية الإنقاذ حيث تم تحديد موقع الصيادين باستخدام حلولها المتفوقة
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