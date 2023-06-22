رئيس الدولة: #يوم_الأب_العالمي.. تعرفونه؟ والإجابات: «أنت أبونا بعد زايد»

شهدت «تغريدة» نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، تفاعلاً واسعاً، وسأل من خلالها: «يوم الأب العالمي.. تعرفونه؟».

وتصدر اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، قائمة الأكثر رواجاً على «تويتر»، بعد مرور ساعات قليلة على نشر تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كما نشر سموه تغريدة بالمناسبة نفسها، استذكر فيها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مؤكداً أن «أصل كل ما نحن فيه بدأ على يديه».

وقال سموه في تغريدته: «أبونا زايد، رحمه الله، دائماً يملأ ذاكرتنا، ونستحضر مع أبنائنا وأهلنا كيف كرّس حياته كأب لعائلة ووطن، ونذر نفسه بسخاء في سبيل سعادة أبناء وطنه.. أصل كل ما نحن فيه بدأ على يديه.. في (يوم الأب العالمي) أحيي الآباء في الإمارات والعالم، وأقدر عطاءهم وتفانيهم في الأسرة والمجتمع».

وكانت تغريدة سموه قد شهدت تفاعلاً كبيراً من القراء والمتابعين، عقب نشرها مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إذ كتب «خليفة بن عيسى»: «نعرفه، الأب نعمة عظيمة لا تقدر بثمن. ونستذكر في هذا اليوم والدنا الذي لم ننسه ولن ننساه أبداً، الشيخ زايد بن سلطان (رحمه الله). هو في قلوبنا دائماً وأبداً يا سيدي».

وعلق «إماراتي بوزايد»، قائلاً: «أنت أبونا من عقب زايد. أنت زايد وأنت محمد».

وغرد «حامد الحوسني»: «زايد غاب عنا جسداً ولكن بقي في قلوبنا حياً.. رحمه الله بواسع رحمته. وأنت الأخ الأكبر لكل إماراتي.. أطال الله عمرك وبارك فيه.. وأعانك على خدمة البلاد والعباد».

وقال «ثعلوب»: «وكيفَ لا يُعرف يا زايدنا مَنْ إلى نُوره تُعزى الفضائل وتُنسبُ؟».

ونشر «أحمد فوزي» صورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، معلقاً: «هذا الرجل ونعم الأب، اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين».

وقال «خليفة»: «أنت لنا أب من بعد زايد وخليفة.. يعلك ذخر لنا يا بويه، ويعل ربي يحفظك ويطول في عمرك ويعطيك الصحة والعافية.. حفظك الله ورعاك سيدي».

وأرفق «سلطان بالقرن الجهوري» صورة تجمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائلاً: «نعم نعرفه يا سيدي، والدنا الغالي المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان باني وطنا الغالي الإمارات».

وكتب «الدكتور عادل سعيد سجواني» قائلاً: «الأب هو الشخص الوحيد في هاي الدنيا اللي يتمنى يشوف عياله أفضل منه، حفظك الله يا والدنا الغالي».

ونشر «حمد» مقطع فيديو للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، معلقاً: «الله يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى. والله يحفظك يا بوخالد ويجعلك ذخر ولا يحرمنا شوفتك بصحة وعافية».

وغرد «المهندس جابر الأحبابي»: «وكيف ما نعرف الوالد القائد المؤسس، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وأنت زايدنا عقب زايد، الله يحفظك ويطول في عمرك.. محمد بن زايد عزنا وفخرنا».

وكتب «السويدي»: «ربي يحفظك والدي الغالي، ورحم الله القائد الوالد المؤسس».

وقال «الإعلامي حسن الجسمي»: «يكفينا فخراً.. إذا قالوا لنا (ولد زايد).. الرجل الحكيم.. صاحب الأفضال المترامية في كل بقاع الأرض»، مضيفاً: «سيدي.. نعرفه.. لأن الناس تعرفنا بسببه.. الناس تقدرنا بسببه.. تحبنا لأنهم يحبونه.. كان أباً في كل يوم وكل عام وإلى الأبد».

وكتبت «سارة الشحي»: «بابا زايد.. الله يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى.. والله يحفظك يا بوي محمد ويجعلك ذخر ولا يحرمنا شوفتك بصحة وعافية».

وقالت «نشوة الرويني»: «شعب بأكمله ينتسب لأبيه ويطلق عليه العالم أجمع عيال زايد. رحم الله حكيم العرب رحمة واسعة، وأطال الله في عمرك سيدي. ونحن في كنفك وتحت رايتك».

وقالت «جواهر»: «أنت أبونا من بعد زايد الخير، ربي يحفظك ويطول بعمرك».

وصادف أمس يوم الأب العالمي، وهو احتفال عالمي اجتماعي يختص لتكريم الآباء، ويُحتفل به في أيام مختلفة في أنحاء العالم.

محمد بن زايد:

•«أبونا زايد نذر نفسه بسخاء في سبيل سعادة أبناء وطنه.. أصل كل ما نحن فيه بدأ على يديه».

•«أحيّي الآباء في الإمارات والعالم، وأقدر عطاءهم وتفانيهم في الأسرة والمجتمع».