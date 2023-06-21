"هلا هوم" تدعم السائقين نفسيا.. كبسة زر تمكنهم ارسال الأموال لعائلاتهم من دون رسوم

قال المدير التنفيذي لشركة "هلا تاكسي" خالد نسيبه لـ "الامارات اليوم" أن انشاء مركز "هلا هوم" ساهم في تدريب قائدي المركبات وحل مشكلاتهم بشكل متواصل وفوري، ما أدى إلى نمو ساعات عمل قائدي المركبات على التطبيق في مايو 2023 من 46% إلى 78%، كما قلص المدة المطلوبة لوصول قائدي المركبات لموقع العميل من 4.5 دقيقة إلى 3.5 دقيقة، وارتفاع تقييمات العملاء من 4.75 إلى 4.88، وذلك من سبتمبر 2019 إلى مايو 2023.

وشدد نسيبه على التزام هلا تاكسي بضمان تمتع العملاء برحلات موثوقة وآمنه وتتميز بخدمات وفق أفضل المعايير المطبقة عالميا وذلك لترتقي بمستوى خدمات النقل المتطورة المتوفرة في إمارة دبي.

وتناول نسيبه أهمية انشاء هلا هوم "Hala Home"، المركز المخصص لتلبية احتياجات قائدي المركبات، فأشار الى تدريب أكثر من 5,900 قائد جديد منذ أكتوبر 2022، بالإضافة الى استقبال أكثر من 40,000 قائد مركبة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، لحل مشكلاتهم التقنية والإنسانية، لافتا الى أن مدة معالجة المشكلات التشغيلية اليومية تستغرق من 20 دقيقة الى 24 ساعة.

وأضاف أن الشركة تعمل بشكل عملي على الاهتمام بفريق قائدي المركبات ووضعهم على رأس الأولوية، عن طريق تنفيذ عددٍ من المبادرات لتثقيفهم ومكافأتهم وتحفيزهم وتعزيز تطورهم وتنميتهم. وأشار نسيبه الى خدمة الدفع Careem Pay التي أطلقتها الشركة حديثا لتتيح لفريق قائدي المركبات بالحصول على الإكراميات والمكافآت بشكل أسرع وأكثر تواتراً، مضيفا أن المنصة تسمح لهم بالتحويلات المالية الدولية بضغطة زر واحدة وبالاستفادة من أسعار صرف تفضيلية ومن دون أي رسوم. وتابع أن الشركة نظمت أيضا مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي يتم تقديمها لقائدي المركبات بشكل دوري، مثل الإفطار السنوي، ودوري الكريكيت، ومبادرة الصحة والعافية، بالإضافة الى شراكات المطاعم، وغيرها. وأضاف انه تم أيضا تعريف 14 ألف قائد مركبة في "هلا" بخدمة Careem Pay، كما ستتوفر خدمة الدفع لما يقارب 7 ألف قائد مركبة بحلول نهاية شهر يونيو 2023.

يذكر أن البيانات الصادرة عن هلا تاكسي والتي انفردت الامارات اليوم بنشرها قبل أيام أظهرت تحقيق نسبة زيادة في عدد العملاء الذين يطلبون " هلا تاكسي" عند حجزهم لخدمة مركبات الأجرة في امارة دبي عبر قنوات الحجز الالكتروني، بنسبة 100 % خلال العامين الماضيين، وذلك نتيجة تنفيذ مجموعة من المبادرات المتعلقة بخدمة قائدي مركبات الأجرة الذين يقدمون خدمة هلا، البالغ عددهم حاليا 21 ألف، مؤكدا أن ذلك كان له الفضل الأكبر في زيادة الاقبال على الخدمة لأنه انعكس إيجابا على الحالة النفسية والإنتاجية لقائدي المركبات.