سلطان النيادي: الله لا يحرمنا من نعمة وجود الأب.. وكل عام وآباء العالم بخير

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا " إلى ابونا زايد طيب الله ثراه اللي نخوض اليوم حلمه في الفضاء وإلى ابونا وقائدنا محمد بن زايد آل نهيان اللي نقتدي فيه.. وإلى ملهمي والدي سيف مفتاح النيادي.. الله يديمكم لي سندًا وعونًا.

وتابع قائلاً "الأب هو السند وصمام أمان كل عائلة.. الله لا يحرمنا من نعمة وجود الأب.. وكل عام وآباء العالم بخير".