حمدان بن محمد: نتمنى السلامة لركاب غواصة «تيتان» المفقودة

أعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن تمنياته بالسلامة لطاقم الغواصة المفقودة «تيتان» التابعة لشركة «أوشن غيت»، والتي انقطع الاتصال بها قرب حطام سفينة تايتانيك شمال المحيط الأطلسي.

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر » : «بينما تعمل فرق البحث دون كلل لإنقاذ ركاب الغواصة المفقودة تتضامن دبي وأهلها من أجل سلامتهم وعودتهم المأمولة إلى ديارهم سالمين» ..وأضاف سموه: «نتابع آخر التطورات عن قرب، ونتضامن مع المفقودين وعائلاتهم في هذه الأوقات الصعبة».

يذكر أن السلطات الأمريكية كانت قالت إن الغواصة كانت تقل 5 أشخاص عندما فقدت السفينة الأم الاتصال بها صباح الأحد، بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من هبوطها لاستكشاف حطام «تيتانيك».

وتم تأكيد وجود رجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينغ والملياردير الباكستاني شاهزاده داود ونجله سليمان والغواص الفرنسي بول هنري نارجوليه، وستوكتون راش، الرئيس التنفيذي ومؤسس لشركة أوشن غيت التي قادت الرحلة.