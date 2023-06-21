انضمام أعضاء جدد لـ «تحالف الإمارات للعمل المناخي»

يواصل تحالف الإمارات للعمل المناخي - البرنامج الرائد للجهات الفاعلة غير الحكومية في دولة الإمارات - اكتساب زخم مهم حول التخلص من الانبعاثات الكربونية خلال فترة الاستعداد لاستضافة مؤتمر «COP28» وما بعده.

ورحّب التحالف بأعضاء جدد من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، وهم: «سوديكسو وماجد الفطيم وبيور هارفست وسمارت فارمز والنابودة وجامعة خليفة، وآرلا فودز وأدفانسد ميديا تريدنج وإنفايروسيرف»، ليصل إجمالي عدد أعضاء التحالف إلى 27.

وتنضم المجموعة الجديدة إلى التحالف الذي ينمو سريعاً، ويتألف من أهم ممثلي القطاعات غير الحكومية.

ويعزز انضمام الأعضاء الجدد التحالف، ويدعم مهمته المتمثلة في زيادة الزخم نحو تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050، بما يتماشى مع العلم واتفاقية باريس.

وتمت دعوة أعضاء التحالف للانضمام إلى فعالية الطريق إلى «COP28» في دبي، الذي نظمته بطولة الأمم المتحدة رفيعة المستوى لتغير المناخ، لفهم الدور الحيوي الذي تلعبه الجهات الفاعلة غير الحكومية في دعم والمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ والطبيعة.

ويقدم التحالف الدعم اللازم لأعضائه أثناء مراحل رحلة التخلص من الكربون، من خلال توفير الأدوات، وبناء القدرات لتحديد أهداف قائمة على العلم وتمكينهم، لتحقيق المزيد من الطموح، ففي عام 2023 نظم التحالف العديد من ورش العمل والندوات عبر الإنترنت، لتعزيز الفهم حول الأهداف القائمة على العلوم (SBTi) وانبعاثات (النطاق 3)، وبروتوكول غازات الاحتباس الحراري وإدارة التغيير وحملة الأبطال رفيعي المستوى «السباق إلى الصفر».

وبدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وبدعوة من جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، المنظمة البيئية غير الربحية، يسهل التحالف التعاون في ما يتعلق بالسياسات من خلال توحيد الدعوة إلى تسريع العمل المناخي.

ويعدّ التحالف، أحد مسرّعات الحملة العالمية «السباق نحو الصفر» التي يقودها الأبطال رفيعو المستوى، والتي تحشد القيادة والدعم من الجهات الفاعلة غير الحكومية لبناء الزخم حول التخلص من الكربون، وتلزم الأعضاء بخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030.