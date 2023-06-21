حمدان بن محمد يبحث مع رئيس مالطا تعزيز التعاون

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، رئيس جمهورية مالطا، جورج فيلا، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وذلك في ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

وأعرب سمو ولي عهد دبي في مستهل اللقاء عن خالص ترحيبه بالرئيس جورج فيلا والوفد المرافق، مؤكداً عمق الروابط الثنائية في ضوء العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مالطا، مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيسها.

كما أعرب سموه عن حرص دبي على استحداث المزيد من أطر التعاون البنّاء مع جمهورية مالطا ضمن العديد من المجالات الحيوية، انطلاقاً من السعي المشترك نحو تعزيز تلك الروابط، واكتشاف مزيد من الفرص التي تسهم في توسيع دائرتها لتشمل مختلف القطاعات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة والشاملة في البلدين، وتسهم في تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين للمستقبل.

وتطرق اللقاء لمناقشة أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بهدف تعزيز التعاون الدولي في بسط مقومات الأمن والاستقرار في العالم، وأهمية رفع مستوى التعاون الدولي العابر للحدود لإيجاد حلول للتحديات التي يتشارك العالم في التصدي لها، وتسريع وتيرة تطوير المجالات الحيوية الرئيسة، ومن أهمها الطاقة المتجددة والاستدامة والأمن الغذائي والابتكار وغيرها من الملفات المهمة التي تعنى بالمستقبل.

ورحب سمو ولي عهد دبي برئيس جمهورية مالطا جورج فيلا في دبي، وقال في تدوينة نشرها سموه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب اللقاء: «نؤكد على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات مع مالطا.. بحثت خلال لقائي مع الرئيس فيلا سبل تعزيز علاقات التعاون في المرحلة المقبلة بما يدعم المصالح المشتركة ومسيرة التنمية الاقتصادية».

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دبي وجمهورية مالطا لاسيما في مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة، مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28)، وهو الحدث الأهم عالمياً في مجال جهود مواجهة التغير المناخي، لافتاً سموه إلى حرص دبي على بناء شبكة من الشركاء الاستراتيجيين بهدف تبادل الخبرات والأفكار والمعارف التي تخدم جهود التنمية المستدامة في المنطقة والعالم.

كما ناقش الجانبان فرص توسيع نطاق التبادل التجاري والسياحي بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزّز خطوات التنمية الاقتصادية الشاملة لدى الطرفين.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.