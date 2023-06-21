استقبل رئيس جمهورية الكونغو

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمس، في مجلس قصر البحر، رئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه والرئيس دينيس ساسو، خلال اللقاء، مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والكونغو وفرص تطوير علاقاتهما، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والتجارية والتنموية الحيوية، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم التنمية والازدهار في البلدين.

كما تبادل سموه ورئيس جمهورية الكونغو وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيس جمهورية الكونغو.