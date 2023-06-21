شرطة الفجيرة تشدد على ضرورة عدم ترك الأطفال في المركبة

شددت القيادة العامة لشرطة الفجيرة على ضرورة عدم ترك الأطفال في المركبة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يتسبب في تعرضهم للاختناق.

وقال مدير الإدارة، النقيب محمد سعيد الهامور، إن الحرارة العالية تُشكل خطراً كبيراً على حياة الأطفال حيث تزيد ضغط الأوكسجين داخل المركبة، ما يسهم في تبخر الغازات السامة من المقاعد، ويسبب حالات الاختناق عند الأطفال.

وذكر أن شرطة الفجيرة أطلقت مبادرة توعوية تنبه سائقي المركبات إلى مخاطر ترك الأطفال في المركبة دون مرافق تحت شعار «أطفالك مسؤوليتك.. لا تتركهم في المركبة دون مرافق».

ولفت الهامور إلى أن المبادرة تأتي بالتزامن مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لتلقي الضوء على مخاطر ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبة، وتوعية قائدي المركبات وأولياء الأمور لاتخاذ الإجراءات الوقائية للمحافظة على حياة أطفالهم أثناء وجودهم في المركبة، إضافة إلى تعزيز دور المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع بقطاعاته كافة.

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر والتأكد من خلو المركبات من الأطفال قبل مغادرتها وتأمين وجودهم في المركبة مع من هم أكبر منهم حفاظاً على سلامتهم.

بدورها، أكدت مدير فرع التوعية والإعلام المروري في إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة بشرطة الفجيرة، الملازم أول موزة عبدالسلام الدرمكي، أهمية البرامج التوعوية المختلفة لتفعيل دور المبادرة وتحقيق الأهداف وذلك من خلال تقديم النصائح والإرشادات الوقائية عبر الدوريات المرورية المنتشرة على نقاط التفتيش ومن خلال الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي وتقديم المحاضرات والورش التثقيفية.