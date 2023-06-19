مسالخ العين ترفع جاهزيتها استعدادا لعيد الأضحى

عززت مسالخ بلدية مدينة العين جاهزيتها استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بهدف تقديم أرقى الخدمات وفقا لأفضل الممارسات العالمية للمضحين والمستفيدين من هذه الخدمة.

وتضمنت استعدادات المسالخ - البالغ عددها 11 مسلخاً موزعة على جميع مناطق العين - توفير 450 موظفاً من أطباء بيطريين وقصابين وعمال، خلال ساعات عمل تمتد لـ 14 ساعة عمل يوميا مقسمة على فترتين صباحية ومسائية.

وأوضحت البلدية أن أسعار ذبح الأضاحي خلال العيد لم يطرأ عليها أي تغيير وهي 15 درهماً للضأن والماعز، و25 درهماً للعجول والجعدان، و40 درهماً للأبقار والجمال.