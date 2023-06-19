الإمارات وكندا تبحثان سُبل تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية

أكدت منى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وكندا، والتي توفر فرصة سانحة لشركات الصناعات الدفاعية والأمنية وصناعات الطيران الوطنية لزيادة التعاون مع نظيراتها الكندية.

جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقتها خلال ورشة عمل نظمها مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومجلس العمل الكندي في أبوظبي، والتي ضمت عددا من الجهات والمؤسسات الحكومية، ومجموعة من الشركات الدفاعية الإماراتية والكندية.

وقد استضاف مكتب أبوظبي للمقيمين ورشة العمل على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد الشركات الدفاعية الكندية إلى الدولة حالياً.

حضر الورشة كل من وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، راشد عبد الكريم البلوشي، والمدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين، حارب مبارك المهيري، و سفير كندا لدى الدولة، رادها كريشنا باندي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وممثلي الشركات الإماراتية والكندية.

وأشارت منى الجابر خلال الورشة إلى أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز العمل المشترك بين الشركات الإماراتية والكندية لتسريع وتيرة التعاون في الصناعات الدفاعية.

وقالت الجابر: "ترتكز العلاقات بين دولة الإمارات وكندا على تاريخ طويل من الصداقة، وقد شهدت هذه العلاقات بمرور السنين مزيداً من التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات.

وأضافت الجابر: "لدينا اليوم فرصة فريدة لاستكشاف قدرات الشركات الإماراتية والكندية في الصناعات الدفاعية والأمنية، وتبادل الأفكار لتعزيز الشراكات والتعاون في قطاعات مختلفة، إذ تعتبر هذه الورشة منصة مثالية لتحقيق هذه الأهداف".

ودعت الشركات الإماراتية والكندية للمشاركة الفاعلة والتعاون المشترك وتبادل الخبرات وبناء شبكات تواصل قوية ومتينة.

ومن جانبه، قال سعادة حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: "نحن فخورون بتعاوننا مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية وبمواصلة مبادراتنا مع مجلس العمل الكندي بما يضمن استمرارية جهودنا الرامية إلى تطوير المبادرات والخدمات والشراكات الاستراتيجية التي تساهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة، في الوقت الحالي وفي المستقبل."

وأضاف: "ملتزمون في مكتب أبوظبي للمقيمين بتعزيز المكانة العالمية للإمارة باعتبارها الوجهة المثالية للمقيمين بما لديها من مقومات تمكنهم من تحقيق طموحاتهم في مجتمع غني بالثقافات والفرص اللامحدودة."

يكرس مكتب أبوظبي للمقيمين جهوده لاستقطاب واستبقاء أفضل المواهب ودعم رحلة تألقهم في إمارة أبوظبي فضلاً عن اندماجهم في المجتمع. كما يعمل المكتب على ضمان وصولهم المباشر إلى الأدلة الإرشادية ومجموعة متنوعة من الخدمات والمزايا الحصرية، والمشاركة في البرامج والفعاليات التي تعزز استقرارهم في الإمارة.

وأشاد سفير كندا لدى الدولة رادها كريشنا باندي، بالعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وكندا والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية القوية والمتنامية في قطاع الدفاع، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المميز الذي نظمه مجلس الإمارات للشركات الدفاعية لشركات الدفاع الإماراتية والكندية.

وأضاف: نتطلع لمزيد من فرص التعاون البنّاء بين دولة الإمارات وكندا في مختلف المجالات الصناعية بما يعود بالنفع على الدولتين والشعبين الصديقين.

وخلال الورشة، قدم مسؤولون من قطاع إدارة الاستحواذ في مجلس التوازن، ومجمع توازن الصناعي عروضًا توضيحية حول الخدمات والمزايا التي توفرها مؤسساتهم.

كما تم تقديم عروض توضيحية من قبل عدد من الرؤساء التنفيذيين والمديرين لعدد من شركات الدفاع الكندية والتي تضمنت شركة بال ايروسبيس، وشركة «سي إيه أي CAE» ، وشركة ال 3 هاريس، وشركة بومباردييه لتصنيع الطائرات، وشركة نورتاك NORTAC العسكرية، و ثري دي آي 3dEYE.