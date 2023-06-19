محمد بن راشد: نريد لدبي أن تكــون القدوة في إرساء أسس الاقتصـاد الأخضر

دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، الذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم، وسيسهم في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، حيث تصل قدرة هذه المرحلة إلى 900 ميغاواط، وفق نموذج المُنتِج المُستقِل للطاقة، وتوفر إمدادات الطاقة النظيفة لنحو 270 ألف مسكن في إمارة دبي، وتسهم في خفض 1.18 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً.

وأكد سموه أن الإمارات تبادر دائماً لتكون في مقدمة دول العالم الساعية إلى صناعة مستقبل أكثر استدامة للبشرية، من خلال الاستمرار في تنويع مصادر الطاقة، مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، في إطار التزام الدولة تطبيق نهج رشيد، يرسّخ دعائم الاستدامة، ويسهم في الحفاظ على البيئة، والحرص على دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة تبعات التغيير المناخي، والحد من الانبعاثات، مع إدراك الدولة قيمة تكاتف الأمم والشعوب في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المرتبط بمستقبل الإنسان، ونوعية حياته.

وقال سموه: «ندرك مسؤوليتنا تجاه البيئة، وتجاه الأجيال القادمة، ولا نتأخر عن الوفاء بما تمليه علينا من التزامات.. ملف الاستدامة في صدارة الأولويات.. وحريصون على مشاركة العالم في إنجاح أهدافه بمبادرات ومشاريع وأفكار تخدم التنمية المستدامة، وتحافظ على البيئة... تبنّي حلول الطاقة النظيفة والمتجددة خيار استراتيجي... ونعمل مع شركائنا حول العالم لتعميم الفائدة، ونشر أفضل الممارسات».

وأثنى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذ المراحل المتعاقبة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وهو الأكبر من نوعه على مستوى العالم، والذي يواكب رؤية دولة الإمارات لمستقبل قطاع الطاقة، ويشكل إحدى الدعائم الرئيسة لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة، الهادفة إلى توليد 25% من احتياجاتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وصولاً إلى الاعتماد الكامل بنسبة 100% على الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، في حين يأتي الانتهاء من المرحلة الخامسة من مجمع الطاقة الشمسية، في عام الاستدامة لدولة الإمارات، الذي تستضيف فيه الدولة «COP28»، كخطوة كبيرة أخرى نحو مستقبل اقتصاد واعٍ، يعتمد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نريد لدبي أن تكون القدوة في إرساء أسس الاقتصاد الأخضر، وأن تؤكد مكانتها بين أكثر مدن العالم استدامة.. ونقدّر إسهامات القطاع الخاص كشريك مؤثر في مسيرة تستهدف تقديم نموذج تنموي يوازن بين احتياجات الحاضر وطموحات المستقبل... وتضع ترسيخ مفاهيم وممارسات الاستدامة في مقدمة أهدافها، بأفكار مبتكرة، وأساليب مبدعة، تضمن الخير للجميع».

رافق سموه خلال تدشين المرحلة الخامسة من المجمع، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إلى شرح حول المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والتي قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتنفيذها باستخدام أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه، التي تسمح بالاستفادة من أشعة الشمس المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور، لزيادة إنتاجية الطاقة وكفاءة المحطة.

وتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المُنتِج المُستقِل للطاقة عبر شركة «شعاع للطاقة 3»، من خلال الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي، وتحالف أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار، فيما حققت الهيئة إنجازاً عالمياً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6953 سنت دولار أميركي للكيلوواط/ساعة لهذه المرحلة، وقد بلغت استثمارات المشروع ملياري درهم.

كما استمع سموه إلى شرح حول مراحل المجمع والتقنيات المُستخدمة، حيث تبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسية، التي تم تشغيلها في المجمع حالياً 2427 ميغاواط من الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، في حين تبلغ القدرة الإجمالية للمشاريع قيد الإنشاء في المجمع 433 ميغاواط من الطاقة الشمسية المرّكزة، وتضمّن الشرح زيادة هيئة كهرباء ومياه دبي حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في إمارة دبي إلى نحو 16.3% من إجمالي قدرتها الإنتاجية، التي تبلغ 14 ألفاً و917 ميغاواط من الكهرباء.

وقال الطاير: «نعمل وفق توجيهات القيادة انسجاماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات تحت شعار (اليوم للغد)، وتنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ودعماً لاستضافة دولة الإمارات الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، في مدينة إكسبو دبي خلال العام الجاري، ونعمل جاهدين لتعزيز الاستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وأضاف: «لتحقيق هذه الأهداف، أطلقنا عدداً من المشاريع، نقوم بتنفيذها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. ونعاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن نستكمل مشاريعنا التطويرية، لتحقيق رؤية سموه الطموحة لهذا الصرح الوطني، الذي يؤكد نجاح الدولة في المضي قدماً بخطى واثقة، لضمان مستقبل مستدام لنا وللأجيال القادمة».

من جانبه، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور »، محمد أبونيان: «يُسعدنا أن نحتفل بإنجاز جديد، ضمن مسيرة الشراكة طويلة الأمد مع هيئة كهرباء ومياه دبي، بتدشين المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية قبل موعدها المحدد، بالتعاون مع شركائنا، مؤسسة الخليج للاستثمار، وشنغهاي إلكتريك (مقاول الهندسة والمشتريات والإنشاءات)، لطالما كان هدفنا من مشروع شعاع للطاقة تحقيق أعلى المعايير التقنية والتشغيلية في كل خطوة نقوم بها، وتم تحقيق رقم قياسي لأقل تعرفة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في عام 2020، كما تم استخدام تقنيات الألواح الشمسية ثنائية الوجه المتقدمة، وروبوتات التنظيف الأوتوماتيكية».

وقد تعاونت «أكوا باور» مع هيئة كهرباء ومياه دبي على تنفيذ مراحل سابقة لمشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وتم إطلاق المرحلة الثانية من الطاقة الكهروضوئية بقدرة 200 ميغاواط من مجمع الطاقة الشمسية التي طورتها «أكوا باور» في مارس 2017، وقام التحالف بقيادة هيئة كهرباء ومياه دبي و«أكوا باور» بتأسيس شركة مشروع «نور للطاقة 1» لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة بقدرة 950 ميغاواط. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار، إبراهيم القاضي: «نفخر أن نشارك في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر مشروع المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بنظام المنتج المستقل أحد الاستثمارات النوعية التي تتماشى مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050». وأضاف: «نتقدم بالتهنئة لهيئة كهرباء ومياه دبي، لنجاحها في إشراك القطاع الخاص المحلي والإقليمي والعالمي، في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في إمارة دبي، الذي بدوره يدعم الكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، من خلال استخدام أساليب تقنية متقدمة، وبسعر منافس».

محمد بن راشد:

«ملف الاستدامة في صدارة الأولويات.. وحريصون على مشاركة العالم في إنجاح أهدافه، بمبادرات ومشاريع وأفكار تحمي البيئة، وتحافظ على استدامتها».

«الإمارات تبادر لتكون في مقدمة دول العالم الساعية إلى صناعة مستقبل أكثر استدامة للبشرية».

«ندرك مسؤوليتنا تجاه البيئة وتجاه الأجيال القادمة.. ولا نتأخر عن الوفاء بما تمليه علينا من التزامات».

أوائل المشاريع في الشرق الأوسط

تعد المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، من أوائل المشاريع في الشرق الأوسط التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في شكل «منهجية تنظيف روبوتية متقدمة»، لتشغيل وصيانة الألواح الكهروضوئية.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمرحلة الخامسة 10 كيلومترات مربعة تقريباً، أي نصف المساحة الإجمالية للمرحلة الثالثة، بقدرة 800 ميغاواط. وتم الانتهاء من المرحلة الخامسة قبل الموعد المحدد (يونيو 2023 بدلاً من ديسمبر 2023)، على الرغم من التنفيذ أثناء تفشي جائحة «كوفيد-19».

إنجاز عالمي.. وطاقة نظيفة

يأتي تدشين المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة بقدرة 900 ميغاواط، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وقد حققت الهيئة إنجازاً عالمياً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي في عام 2020، بلغ 1.6953 سنت أم يركي للكيلوواط/ساعة للمرحلة الخامسة التي تضمّن العمل فيها أكثر من 6.8 ملايين ساعة عمل آمنة.

المجمع يواكب رؤية الإمارات لمستقبل قطاع الطاقة، ويشكّل إحدى الدعائم الرئيسة لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة.

5000

ميغاواط القدرة الإنتاجية لـ«مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية» بحلول عام 2030.