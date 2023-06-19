21 ألف سائق يقدمون خدمة «هلا تاكسي» في دبي

كشف المدير التنفيذي لشركة «هلا تاكسي»، خالد نسيبة، لـ«الإمارات اليوم» عن تحقيق نسبة زيادة في عدد العملاء الذين يطلبون «هلا تاكسي» عند حجزهم خدمة مركبات الأجرة في دبي عبر قنوات الحجز الإلكتروني، بنسبة 100% خلال العامين الماضيين.

وعزا ذلك إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات المتعلقة بخدمة قائدي مركبات الأجرة، ممن يقدمون خدمة «هلا»، وعددهم حالياً 21 ألف سائق. وأكد أن ذلك كان له الفضل الأكبر في زيادة الإقبال على الخدمة، لأنه انعكس إيجاباً على الحالة النفسية والإنتاجية لقائدي المركبات.

وأعلن نسيبة عن عزم الشركة إضافة 843 مركبة أجرة جديدة لأسطول مركبات «هلا» بحلول نهاية العام الجاري، فيما تمت إضافة 494 مركبة أجرة منذ يناير الماضي، مؤكداً أن ذلك يصب في تعزيز الجهود التي تواصل الهيئة بذلها بهدف تطوير قطاع النقل في الإمارة. وقال نسيبة إن «هلا تاكسي»، التي تمثل شراكة بين الهيئة وكريم، أسهمت في تعزيز عملية حجز المركبات، ما سهل طلب خدمة التاكسي، ومعرفة الوقت المقدر للرحلة، وتتبع مسار الرحلة، والاستفادة من وسائط الدفع، سواء نقداً أو بالبطاقة الائتمانية أو عبر نقاط «كريم»، فضلاً عن إمكانية مشاركة تفاصيل الرحلة.

وفي رده على سؤال حول كيفية جذب العملاء، في ظل ارتفاع كلفة خدمة مركبات الأجرة في دبي والعالم بشكل عام، قال نسيبة إن الشركة تنظم حملات ترويجية، تتضمن عروضاً اقتصادية على مدار العام لدعم العملاء، لافتاً إلى إطلاق 400 حملة سنوياً، يتم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وتابع أن تحديد كلفة الخدمة يخضع لعدد من العوامل التي تتم دراستها من قبل الهيئة التي تحرص على تقديم خدمات نقل اقتصادية، وذات جودة عالية تلبي احتياجات كل شرائح المجتمع وفئاته.