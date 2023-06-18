محمد بن راشد يفتتح المرحلة الخامسة من أكبر مجمع للطاقة الشمسية بالعالم

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المرحلة الخامسة من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في مكان واحد.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": على مساحة 10 كم مربع، وباستثمارات 2 مليار درهم إماراتي، وبعد حوالي 7 مليون ساعة عمل افتتحنا بحمدالله المرحلة الخامسة من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في مكان واحد".

وأضاف سموه "هذه المرحلة ستوفر الطاقة النظيفة ل270 ألف منزل وتسهم في خفض انبعاث أكثر من مليون طن من الكربون سنويا في أجواءنا.. لدينا هدف أن تكون ربع طاقة دبي خلال سبع سنوات من الطاقة النظيفة والمتجددة... و100٪ من طاقة دبي متجددة بحلول 2050 مع صفر انبعاثات كربونية.. إجمالي الاستثمارات في مجمع محمد بن راشد للطاقة للطاقة الشمسية 50 مليار درهم .. ولن نتردد في الاستثمار في أي مشروع يحافظ على بيئتنا".