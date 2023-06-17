شاهد ..«جسر الوثبة» أبرز أعمال البنية التحتية لقطار « الاتحاد»

نشرت شركة "الاتحاد للقطارات "صورة لجسر " الوثبة " للسكك الحديدية الوقع على طريق أبوظبي-العين، أحد أهم الطرق الرئيسية السريعة في إمارة أبوظبي.

وقالت شركة الاتحاد للقطارات ، التي نشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ، إن الجسر تم تشييده في 13 شهرًا باستخدام ما يقارب 10000 متر مكعب من الخرسانة، و3500 طن من حديد التسليح، و270 قطعة من العوارض الخرسانية.

يعتبر جسر الوثبة للسكك الحديدية الواقع على طريق أبوظبي-العين، أحد أهم الطرق الرئيسية السريعة في إمارة أبوظبي. ويعد الجسر من أبرز أعمال البنية التحتية الأساسية للنقل في الإمارة، ما يضمن سهولة نقل البضائع عبر مختلف أنحاء الدولة.