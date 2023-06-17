21 يونيو بداية فصل الصيف فلكياً ويستمر 3 أشهر

توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، يبدأ موعد الانقلاب الشمسي الصيفي 2023 يوم 21 يونيو الجاري الساعة 18:58 بتوقيت الإمارات، وسيكون بداية فصل الصيف فلكيا ويستمر ثلاثة أشهر.

وخلال هذه الفترة تتعامد الشمس على مدار السرطان في أقصى موقع لها نحو الشمال، ويضمحل ظل الزوال في عموم الجزيرة العربية، فيما ينعدم الظل وقت الظهر في مناطق التعامد ومنها المناطق الجنوبية الغربية من الدولة.

وأضاف أن درجات الحرارة ترتفع لتتراوح معدلاتها بين 43 درجة مئوية نهاراً و 28 درجة مئوية ليلاً مع أجواء جافة عموما ونشاط للرياح، وذلك خلال النصف الأول من الصيف الذي يمتد بين 21 يونيو الجاري ويستمر حتى 10 أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن رياح البارح الصيفية تنشط مع احتمالية تشكل موجات هوائية حارة ترفع درجات الحرارة بما لا يقل عن أربع درجات عن معدلاتها الطبيعية، لتتجاوز 50 درجة مئوية نهاراً في بعض المناطق.

وذكر أنه خلال النصف الثاني من الصيف والممتد بين 11 أغسطس حتى موعد الاعتدال الشمسي الخريفي في 23 سبتمبر القادمين، فتتدفق الرطوبة العالية مع استمرار الحرارة العالية، وتنشط رياح الكوس الرطبة وتكونات السحب الركامية على المرتفعات الجبلية والمناطق المحيطة بها متسببة بأمطار رعدية «الروايح».

ولفت إلى أن الصيف ينتهي فلكياً في 22 سبتمبر القادم، ليبدأ فصل الخريف فلكيا مع تعامد الشمس على خط الاستواء متجهة نحو الجنوب، إذ تبدأ معه درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، وترتفع الرطوبة بشكل حاد، ويبدأ الضباب والندى والطل بالتشكل مع الصباح الباكر مع قدوم الخريف.

وتوقع الجروان أن تشهد إمارة أبوظبي أطول يومي 21 و 22 يونيو الجاري، إذ تصل مدة النهار إلى 13 ساعة و 47 دقيقة.

وقال إن سؤالا دائما ما يطرح في هذا الوقت من العام حول موعد أقصى طول للنهار خلال فترة الانقلاب الشمسي الصيفي، ولماذا وقت الفجر أو الشروق ووقت الغروب لا يكون في حدوده القصوى مع أطول نهار الذي يكون مع الانقلاب الشمسي الصيفي في 21/22 يونيو.

وأوضح أن أبكر شروق او فجر يكون خلال الفترة من 6 إلى 18 يونيو، حيث يكون وقت الشروق 05:30 في العاصمة أبوظبي، فيما أقصى وقت لغروب الشمس يكون بين 26 يونيو الى 8 يوليو، ويكون وقت الغروب 19:18 في العاصمة أبوظبي، فيما تكون فترة أطول نهار مع موعد الانقلاب الشمسي الصيفي في 21/22 يونيو ( 13:47 ساعة في العاصمة أبوظبي).

وأشار الجروان إلى ان الفارق في طول النهار خلال هذه الفترة (من 6 يونيو الي 8 يوليو) هو بضعة دقائق لا تزيد عن خمس دقائق في الإمارات، فيما يتحرك وقت الظهر خلال هذه الفترة نفسها ويكون اسرع بمقدار يتجاوز ست دقائق، وهذا الذي يجعل الذروة تنتقل شروقا قبل موعد الانقلاب الشمسي الصيفي وغروبا بعد موعدها، وتتكرر كذلك مع اقصر نهار الذي يتزامن مع موعد الانقلاب الشمسي الشتوي في 21/22 ديسمبر.