الوطني للأرصاد:العاصفة المدارية في بحر العرب تتحول إلى منخفض مداري –جوي خلال 12 ساعة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتحول “ العاصفة المدارية” في بحر العرب على السواحل الهندية - الباكستانية إلى منخفض مداري – منخفض جوي خلال الـ 12 ساعة القادمة ثم منخفض جوي ثم انتهاء الحالة المدارية عند اتجاهه إلى الشمال – شمال شرق، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 40 – 60 كم/ س وسرعة تحركه 12 كم/ س. وكان المركز صنف الحالة المدارية في بحر العرب" عاصفة مدارية " على السواحل الهندية - الباكستانية ، عند خط عرض 23.5 شمالاً - خط طول 69.9 شرقاً، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 65 إلى 75 كم/الساعة، مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول العاصفة مؤكدا عدم وجود أي تأثير على الدولة.