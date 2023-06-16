أنور قرقاش: مكافحة الكراهية والعنصرية والتطرف السبيل الأنجع نحو الازدهار والعيش المشترك

قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، في ظل ما يشهده العالم من نزاعات وتوترات فإن مكافحة الكراهية والعنصرية والتطرف تبقى السبيل الأنجع والجسر الذي نعبر من خلاله نحو الازدهار والتقدم والعيش المشترك. القرار التاريخي لمجلس الأمن الذي صاغته الإمارات وبريطانيا حول التسامح والسلام خطوة مهمة ورائدة نحو التغيير الإيجابي.