أحمد بن سعيد: تشرفنا باستضافة محمد بن راشد في مرفق طيران الإمارات لإجراءات السفر

نشر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» تغريدة في حسابه على "تويتر" قال فيها تشرفنا باستضافة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مرفق طيران الإمارات لإجراءات السفر بمركز دبي المالي العالمي. ويوفر المرفق الذي يعد من أحدث مشاريعنا والكائن في قلب الحي المالي الراقي بدبي، خيارات عدة للعملاء لانهاء اجراءات سفرهم بسلاسة تامة.

