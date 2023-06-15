"شرطة الشارقة": أعطال الإطارات والمكابح والإضاءات تهدد سلامة مستخدمي الطريق خلال الصيف

أطلقت شرطة الشارقة، اليوم، حملة "جدد مركبتك"، وذلك خلال مؤتمر صحافي بمركز خدمات المرور والترخيص، وهي حملة توعية تعنى بتجديد المركبات المنتهية، بهدف تشجيع أصحاب المركبات على تجديد مركباتهم بأساليب مختلفة توعوية وضبطية، وتعزيزاً لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، لاسيما في فصل الصيف، نظراً لارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من تلف لبعض قطع المركبة.

وقال مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، العقيد خالد محمد الكي، إنه تم تدشين 18 موقعاً فنياً لفحص المركبات في إمارة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، حيث بلغ عدد المركبات التي تم فحصها في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 263804 مركبة، وبلغ عدد المركبات المسجلة 376033 مركبة، وذلك بالتعاون مع الشركاء المعتمدين المتمثلين في إينوك ورافد وموتورجيك، لافتاً إلى أن الحملة تستمر لمدة 3 أشهر.

بدوره، أكد نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، العقيد عمر بوغانم، أن عدم صلاحية المركبة تشمل الإطارات والمكابح والإضاءات؛ ما قد ينتج عنه وجود أعطال وخلل بأجهزتها، وقد تكون تلك الأعطال غير واضحة، ولا تظهر إلا من خلال الفحص الدوري الشامل عند تجديد المركبة.

وأشار بوغانم إلى الجهود التي تبذلها شرطة الشارقة للحد من أسباب الحوادث المرورية الناتجة عن مركبات منتهية الصلاحية، وشملت تكثيف الرقابة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية في إطار خطة شاملة وتكثيف الرقابة بالرادارات الثابتة والمتحركة، إضافة إلى زيادة البرامج التوعية المرورية لتشمل السائقين.

من جانبه قال مدير ادارة الحوادث والخدمات المساعدة على الطرق بشركة رافد، عبدالرحمن بن كنون الشامسي، إن مشاركة رافد في مؤتمر "حملة جدد مركبتك " تتمثل في حملة توعية للجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وقاعدة البيانات المتوفرة لدينا، لافتاً إلى أنه تم إطلاق مركبة للفحص في الموقع على حسب طلب المتعامل عبر تطبيق رافد الذكي أو عبر الاتصال بمركز الاتصال والتحكم في رافد، حيث نقوم بزيارة صاحب المركبة في مكان تواجده وعمل الفحص اللازم، شريطة ألا يزيد عمر المركبة عن 3 سنوات، كما تقدم الشركة عدداً من القسائم الترويجية والهدايا لتحفيزهم على فحص مركباتهم بشكل مستمر.

وأوضح مدير عام شركة تسجيل – إينوك، حسام سالم الشاوي، أن الشركة من أوائل الشركات التي قامت بدعم المبادرة مع القيادة العام لشرطة الشارقة منذ 5 سنوات على التوالي، والتي تسعى من خلالها إلى رفع الوعي المروري من خلال حث السائقين على تجديد مركباتهم، والتأكد من سلامتها للحد من الحوادث المرورية وحماية الأرواح والممتلكات