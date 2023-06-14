مؤسسة "تاكسي دبي" تشغّل أسطولاً من 600 دراجة نارية لدعم قطاع توصيل الطلبات

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات عن تشغيل أسطول من 600 دراجة نارية لتوفير خدمات توصيل الطلبات للمؤسسات التجارية في القطاع الخاص، وذلك بهدف إيجاد حلول نقل وتوصيل متميزة وموثوقة لمختلف المؤسسات التجارية المعنية بتوصيل الطلبات عن طريق المنصات والتطبيقات الذكية، والمطاعم، وتجارة التجزئة. ويبلغ إجمالي التشغيل الفعلي للخدمة 600 دراجة نارية كما تسعى المؤسسة إلى التوسع في عمليات التشغيل لتشمل 990 دراجة نارية حتى نهاية العام الجاري.

أحدث أنواع الدراجات

وأوضح منصور رحمه الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، أن المؤسسة توفر أحدث أنواع الدراجات النارية والسائقين الذين يتميزون بالكفاءة العالية والتأهيل حسب أفضل الممارسات وذلك لضمان تقديم خدمات توصيل آمنة للمتعاملين، وتمتلك المؤسسة أسطول جديد من الدراجات النارية المزودة بمواصفات السلامة وتتم متابعتها بأحدث أجهزة التتبع، ومركز تحكم تشغيلي على مدار الساعة، إلى جانب ما يتمتع به فريق العمل في المؤسسة من احترافية في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين من المؤسسات، فيما يتعلق بتشغيل المركبات وتتبعها وصيانتها، كما تتميز الخدمة بأنها تحافظ على هوية العلامات التجارية للشركات المتعاقدة مع المؤسسة.

وتسعى المؤسسة إلى إسعاد المتعاملين من قطاع المؤسسات من خلال تطوير الخدمات والأنظمة واستخدام أفضل ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، وتطبيق أرقى المعايير العالمية مما يعزز الاستدامة لإمارة دبي في قطاع النقل ورؤيتها الريادة العالمية في توفير خدمات نقل رقمية آمنة ومستدامة.

خدمات التوصيل

وأكد الفلاسي، أن خدمة التوصيل التي تقدمها المؤسسة تأتي في إطار سعيها نحو المساهمة في قطاع خدمات التوصيل بإمارة دبي وتعزيز التنمية الاقتصادية وصناعة فرص نمو جديدة لقطاع الأعمال التجارية، مشيراً إلى أن الطلب المتزايد على خدمة التوصيل ونسبة النمو التي شهدتها خطة التوسع في عمليات التشغيل لهذه الخدمة يؤكد نجاح المؤسسة في المساهمة بتوفير حلول مبتكرة وآمنة ومستدامة لخدمات التوصيل التي يتصاعد الطلب عليها في إمارة دبي.