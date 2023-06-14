مكتوم بن محمد: سنعمل على استدامة مواردنا المالية وتمكين المشاريع التنموية

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عقدنا اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد لمناقشة مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024، واطلعنا على مستجدات المشاريع الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال الأشهر الماضية، ومؤشرات العام الحالي التي تعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات. برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سنعمل على استدامة مواردنا المالية وتمكين المشاريع التنموية التي تضمن للإمارات صدارتها بين الأمم، وتضمن لشعبها سعادتهم ورفاههم.