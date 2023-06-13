عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الكوري يترأسان الحوار الاستراتيجي الخاص الأول بين البلدين

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي بارك جن وزير خارجية جمهورية كوريا أعمال الحوار الاستراتيجي الخاص الأول بين وزارتي الخارجية في البلدين الذي عقد في العاصمة الكورية سيؤول.

ويعد هذا الحوار أحد مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى جمهورية كوريا عام 2019 ، وتم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي الخاص بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية كوريا.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الحوار الاستراتيجي الخاص الإماراتي الكوري ، أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا ترتبطان بعلاقات عميقة ومتجذرة وشراكة استثنائية تنموية أثمرت العديد من الإنجازات النوعية للبلدين الصديقين.

وأشار سموه إلى أن العلاقات الإماراتية الكورية التي بدأت قبل أكثر من 40 عاما شهدت مراحل عديدة من النمو والتطور والعمل المشترك الفعّال والبنّاء، وقد جاء التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في العام 2018 ، ليشكل دفعا قويا وتحولا نوعيا في مسار هذه العلاقة نحو آفاق أرحب من التعاون في المجالات كافة.

وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان معالي وزير خارجية كوريا بمناسبة انتخاب كوريا لعضوية مجلس الأمن للفترة 2024 – 2025 ، وذلك للمرة الثالثة بعد أن سبق لها شغل مقعد العضو غير الدائم في مجلس الأمن عامي 1996و1997 وعامي 2013 و2014 ، مشيدا بجهودها البارزة لصون السلم والأمن الدوليين.

كما توجه سموه بالشكر والتقدير إلى نظيره الكوري على حفاوة الاستقبال معربا عن أمله أن يشكل الحوار الاستراتيجي الخاص بين البلدين منصة لتعميق التعاون الاستراتيجي والشراكة بين البلدين في المجالات كافة.

وبحث الحوار الاستراتيجي علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وفرص تعميق التعاون الثنائي في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والطاقة والمناخ والبحث العلمي والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها.

كما بحث أيضا الأولويات المشتركة للبلدين في مجلس الأمن والتعاون الثنائي في إطار المنظمات الدولية بالإضافة إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف تجاه العديد من القضايا والتحديات العالمية.

وجرى استعراض مسارات التعاون المشترك بين البلدين في ملف مكافحة التغير المناخي ، لاسيما وأن دولة الإمارات وجمهورية كوريا نجحتا في تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية والحيوية في قطاع الطاقة النظيفة والطاقة النووية لأغراض سلمية ، كما تستعد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي .

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تطلعه إلى مشاركة جمهورية كوريا في “COP 28”، مشيرا إلى أن تعاون البلدين الصديقين في هذا الملف وعلى صعيد تبني حلول الطاقة النظيفة والمتجددة يعد نموذجا يتحذى.

حضر الحوار الاستراتيجي سعادة سعيد الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتورة مها بركات مساعدة وزير الخارجية لشؤون الصحة، وسعادة عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا.