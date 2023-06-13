الحالة المدارية في بحر العرب تتحوّل إلى إعصار من الدرجة الثانية

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المدارية في بحر العرب تحولت إلى إعصار من الدرجة الثانية، مؤكداً أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة.

وأوضح أن الإعصار يتمركز حالياً وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 19.6 شمالاً، وخط طول 67.7، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 160 إلى 170 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

وتوقّع المركز من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، استمرار الإعصار المداري من الدرجة الثانية خلال الـ12 ساعة المقبلة، ثم يبدأ في الضعف تدريجياً إلى الدرجة الأولى خلال الليل وصباح الغد، والاتجاه للشمال نحو السواحل الهندية الباكستانية، حيث تراوح سرعة الرياح حول المركز 140 - 160 كم/س وسرعة تحرك الإعصار 7 كم/س.