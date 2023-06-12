"الإمارات للخدمات الصحية" تفّعل الهوية الرقمية للحصول على خدماتها الإلكترونية

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تفعيل استخدام الهوية الرقمية لمتعامليها للحصول على خدمات المؤسسة الإلكترونية والذكية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وتطبيقها الذكي.

وأكدت المؤسسة أهمية تسجيل المتعاملين في الخدمة وتفعيل حساباتهم في الهوية الرقمية " UAE PASS" وذلك ليتمكنوا من الاستمرار في الاستفادة من الخدمات التي توفرها في قطاع الرعاية الصحية بما يتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تحقيق التحول الرقمي.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مباركة إبراهيم إن المؤسسة تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وذلك وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية بإعتبارها الجهة الرائدة لتقديم الخدمات الصحية في دولة الإمارات وبناء على ذلك تم ربط الهوية الرقمية بجميع إجراءاتها وخدماتها المتوفرة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي بما يهدف إلى توفير تجربة أكثر يسراً وسهولة للمتعاملين خصوصاً عند تقديمهم على الخدمات الصحية إلى جانب المساهمة في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة.

وأشارت إلى أن تسجيل المتعاملين في الهوية الرقمية سيمكنهم من الاستمرار في الاستفادة من الخدمات الصحية بسرعة أكبر وبوقت أقل من المعتاد حيث إن الهوية الرقمية تقدم حلولاً تقنية سهلة وسلسة للوصول إلى خدماتها الإلكترونية والذكية دون الحاجة إلى تسجيل الاسم التعريفي أو اسم المستخدم والرمز أو كلمة المرور فضلاً عن تعبئة النماذج تلقائياً بتفاصيل المتعاملين والتحميل التلقائي للمستندات.

ويستطيع متعاملو مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من خلال التسجيل في خدمة الهوية الرقمية الإستفادة من خدماتها الرقمية ومنها البطاقات الصحية وخدمات التدريب والتطوير والخدمات العلاجية مثل حجز موعد طبي إلى جانب طلب تقرير طبي خدمة الرعاية المتنقلة بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على الملف الطبي وتقارير المختبرات والتقديم على خدمات اللياقة الطبية وخدمات الشكاوى الطبية والفحوصات الوقائية من مخاطر الإشعاع.