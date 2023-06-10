دراجات هوائية مجانية في دبي لمدة 45 دقيقة

تنفذ هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مبادرات لتشجيع الأفراد على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، إذ توفر اليوم بالشراكة مع «كريم بايك»، دراجات هوائية مجانية عبر محطات «كريم بايك» المتوفرة في كل أنحاء دبي، ويمكن للشخص قيادتها لمدة 45 دقيقة مجاناً.

وتأتي المبادرة ضمن الاحتفال بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، إلا أنها حددت يوم 10 يونيو موعداً لتنفيذ المبادرة ليتسنى لأكبر عدد ممكن من أفراد الجمهور المشاركة في المبادرة.

وبدأت الهيئة بتطبيق المشروعات الصديقة للبيئة منذ أكثر من 14 عاماً، إذ تحولت إلى استخدام الديزل في جميع الحافلات العامة، والذي كان آنذاك يعد أحد أنواع الوقود الصديقة للبيئة، وفي عام 2009 زودت الحافلات الحديثة بمحركات «يورو آي في»، التي تستخدم وقوداً صديقاً للبيئة يحتوي على 50 جزءاً في المليون من محتوى الكبريت، مقارنة بالوقود العادي الذي يبلغ محتوى الكبريت فيه 550 جزءاً من المليون، الذي تستخدمه الشاحنات والحافلات الأخرى.

كما زودت الهيئة الحافلات العامة بالتقنيات اللازمة للحد من مستويات الضجيج، التي تتطابق مع متطلبات البيئة بفضل تقنية إعادة تدوير الغازات المنبعثة، وتطبيق معايير يوروـ4 ويوروـ5 على الانبعاثات الصادرة عن الحافلات.

وشهد عام 2009 تشغيل مترو دبي الذي يعمل بالطاقة الكهربائية وأسهم في تقليص الانبعاثات السامة، كما لعب دوراً رئيساً في زيادة عدد مستخدمي وسائل النقل العام التي يعد استخدامها من أهم العناصر المطلوبة لتبني حلول نقل صديقة للبيئة.

وأفادت الهيئة بأنه يمكن الاستفادة اليوم من الرحلات المجانية للدراجات الهوائية من خلال تطبيق كريم «Careem» عن طريق اختيار «BIKE» ضمن قسم «GO» على الشاشة الرئيسة.

وأكدت الهيئة أن هذا النوع من المبادرات يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، ويعزز مفهوم التنقل المستدام والصديق للبيئة، إلى جانب تحفيز فئات المجتمع على تبني الممارسات الصحية، وزيادة وعيهم في الاعتماد على وسائل التنقل المرنة في أوقات الفراغ وممارسة الرياضة.

نتائج إيجابية لأتمتة إجراءات حجز المركبات المُخالِفة

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحقيق نتائج إيجابية سريعة بعد تطبيق الإجراءات المؤتمتة لعمليات حجز المركبات المُخالِفة في ساحة لهباب في إمارة دبي، بالتعاون مع شركة الإمارات لخدمات المواقف استناداً إلى عقدٍ أبرمهُ الطرفان مطلع العام الجاري.

وقال مدير إدارة الخدمات الإدارية بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة عيسى الأميري: «تم تطبيق العديد من الإجراءات التحسينية أسهمت في إحداث تطور واضح خلال زمن قياسي، خصوصاً تطبيق النظام الذكي في تطبيق الإجراءات الخاصة بالساحة، حيث استخدمنا مسح رمز التعريف الذكي (QR Code) أثناء استلام أو تسليم المركبة داخل الساحة، وسهلنا إعداد التقارير المطلوبة مع البيانات التفصيلية من النظام (Dashboard)، ونظّمنا عملية صف المركبات داخل الساحة حسب صنف كل مركبة».