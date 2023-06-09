بدء تثبيت ملصقات تقييم زادنا" على واجهة 6900 منشأة غذائية في أبوظبي

بدأت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تثبيت ملصقات "تقييم زادنا" على واجهة المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي، بما يتيح للجمهور الاطلاع على نتيجة تقييم مستوى السلامة الغذائية في المنشآت الغذائية من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) المطبوع على الملصق، وذلك بهدف ترسيخ معايير جودة ورفاهية الحياة، وتعزيز الإمارة كوجهة سياحية متميزة.

ويبلغ عدد المنشآت الغذائية المستهدفة بتثبيت ملصقات "تقييم زادنا" 6900 منشأة غذائية تشمل المطاعم والمقاهي والمخابز ومنشآت التموين العاملة في إمارة أبوظبي، ويتوقع الانتهاء من تركيب إجمالي الملصقات نهاية شهر أغسطس القادم.

وكانت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قد أطلقت "تقييم زادنا" ليكون بمثابة منصة إلكترونية لكافة سكان إمارة أبوظبي والسائحين والزائرين، تمكنهم من الاطلاع على تقييم مستوى امتثال المنشأة الغذائية، وتحسين تجربة زيارتهم للمطاعم والمقاهي والمخابز العاملة في الإمارة من خلال الدخول مباشرة للمنصة الإلكترونية أو تحميل التطبيق الإلكتروني أو الاطلاع على ملصق التقييم المثبت على واجهة المنشأة الغذائية.

ويتيح "تقييم زادنا" للجمهور الاطلاع على تقييم المنشآت الغذائية بناء على مستوى السلامة الغذائية، بالإضافة إلى تقييم منفصل عن مشاركة المنشأة الغذائية في برنامج صحي التابع لمركز أبوظبي للصحة العامة، وذلك بهدف تعزيز جهود إمارة أبوظبي في توفير غذاء آمن وصحي للجمهور، وتحفيز المنشآت الغذائية على تحسين وتطوير أدائها والامتثال للمعايير والتشريعات ورفع مستوى السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستهلك في الإجراءات الرقابية التي تتخذها الهيئة، وإرساء مبادئ الشفافية في عرض نتائج التفتيش وتحفيز المنشآت الغذائية للتنافس على التميز، مما ينعكس بالإيجاب على تحسين بيئة الأنشطة الاقتصادية لتكون أكثر مرونة وابتكاراً.

ويعتمد "تقييم زادنا" للمطاعم والمقاهي والمخابز ومنشآت التموين على تقييمين منفصلين يتم عرضهما معاً كتقييم شامل للمنشأة، حيث يتم تقييم مستوى سلامة الغذاء، وفقا لنتائج الزيارات الروتينية المجدولة ضمن خطة التفتيش السنوية التي تطبقها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتبعاً لمستوى الالتزام باشتراطات السلامة الغذائية وفق التشريعات المتعلقة بسلامة الغذاء في إمارة أبوظبي.

وحددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مستوى امتثال المنشآت وفق المستويات ( ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، بحاجة إلى تحسين)، وتستند معايير تقييم سلامة الغذاء في المنشأة الغذائية إلى درجة الامتثال لمتطلبات السلامة الغذائية ومنها التصميم والبنية ، المعدات ومرافق التخلص من مخلفات الغذاء، الصحة والنظافة الشخصية لمتداولي الغذاء ، مناطق تداول الغذاء والتحكم بدرجات الحرارة ، بالإضافة إلى أنظمة إدارة سلامة الغذاء والوثائق والسجلات.