غدا .. دراجات هوائية في كل انحاء دبي "مجانية لمدة 45 دقيقة"

تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ مبادرات تشجع على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، اذ توفر غدا بالشراكة مع "كريم بايك" ، دراجات هوائية مجانية تتوفر في كل محطات كريم بايك في كل انحاء دبي ، ويمكن قيادتها مجانا لمدة 45 دقيقيه للرحلة الواحدة ، فيما يتطلب قيادتها لوقت أطول إعادتها للمحطة قبل انتهاء المدة وتجديد استئجارها لمدة 45 دقيقه أخرى.

وتأتي مبادرة الهيئة ضمن الاحتفال بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف 5 يونيو من كل عام، الا انها حددت يوم 10 يونيو موعدا لتنفيذ المبادرة ليتسنى لأكبر عدد ممكن من افراد الجمهور المشاركة حيث يصادف يوم العطلة الأسبوعية للنسبة للموظفين الحكوميين وكذلك النسبة العظمى من الموظفين العاملين في القطاع الخاص.

وأفادت الهيئة انه يمكن الاستفادة من الرحلات المجانية من خلال تطبيق كريم "Careem" عن طريق اختيار "BIKE" ضمن قسم "GO" على الشاشة الرئيسية. وأوضحت انه يمكن للعملاء اختيار تصريح اليوم الواحد "One Day" والاستفادة من رحلة مجانية باستخدام الرمز "FREE" الذي يمنحهم إمكانية الوصول إلى الخدمة على مدار 24 ساعة، لافتة أنه سيُطلب من المشاركين إدخال تفاصيل بطاقات الائتمان، غير أنه لن يتم تحصيل رسوم منهم.

وأكدت الهيئة أن هذا النوع من المبادرات يساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، ويعزز مفهوم التنقل المستدام والصديق للبيئة، إلى جانب تحفيز فئات المجتمع على تبني الممارسات الصحية، وزيادة وعيهم في الاعتماد على وسائل التنقل المرنة في أوقات الفراغ وممارسة الرياضة.