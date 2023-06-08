"مالية عجمان" تنظم دورة "التدقيق الداخلي والرقابة المالية" لموظفي حكومة الإمارة

نظّمت دائرة المالية في عجمان بمقرها، دورة تدريبية في التدقيق الداخلي والرقابة المالية، استهدفت شاغلي الوظائف المالية في شتى الجهات الحكومية في الإمارة، بهدف تعريفهم بماهية وأهداف المراجعة والتدقيق، وتمكينهم من الإلمام بأنظمة الرقابة الداخلية وأحدث المعايير الدولية ذات الصلة وصولاً إلى تأهيلهم للعمل في هذا المجال بكفاءة عالية.

وتشكل الدورة جزءاً من البرامج التدريبية الشاملة التي تنظمها الدائرة سنوياً باستخدام أحدث الأساليب والوسائل التطبيقية، بهدف نقل المعارف التي تلبّي احتياجات جميع الموظفين المعنيين وتسهم في تعزيز قدراتهم وتوسيع معارفهم وصقل مهاراتهم ورفع مستوى أدائهم، وصولاً إلى تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية الطموحة التي تشكل تنمية وتطوير رأس المال البشري لحكومة عجمان أحد أركانها الداعمة.

وقال محمد خليف مدير مكتب السياسات والاستشارات في الدائرة، إن الدورة صُمِّمَت بشكل رئيسي لتمكين المشاركين من الإلمام بأهم المفاهيم المتعلقة بالتدقيق الداخلي والرقابة المالية، وتدريبهم على أحدث الأساليب في التدقيق والمراجعة الداخلية، وتزويدهم بالمهارات المتقدمة لتنفيذها على ضوء المعايير الدولية، فضلاً عن تعريفهم بدور وحدة التدقيق الداخلي في المنشأة وأهدافها والمخالفات المالية والإدارية وكيفية ضمان منع حدوثها، وأفضل الممارسات في مكافحة الاحتيال.

تجدر الإشارة إلى أن دائرة المالية تولي أهمية خاصة للتدريب المهني باعتباره رافداً أساسياً من روافد دعم كفاءة العمل وفاعليته، ووسيلة من وسائل بناء القدرات وإعداد كوادر مؤهلة تتبنى أفضل ممارسات ونظم الجودة والتميز المؤسسي؛ لتحقيق أهداف رؤية عجمان وتعزيز تنافسيتها.