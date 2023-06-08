سيف بن زايد يزور مركز شرطة المرقبات الذكي

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مركز شرطة المرقبات الذكي، الذي يعتبر أول مركز شرطة ذكي في العالم، والحائز تصنيف ست نجوم في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، حيث اطلع سموه على الخدمات الذكية والمتنوعة التي يقدمها هذا المركز الريادي.

وتجول سموه في المركز، وتعرف إلى تفاصيل المنطقة الذكية، والمزودة بأحدث الأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واستمع لشرح حول الأنظمة والبرامج الأمنية، وأثر تطبيق التكنولوجيا المتطورة في مكافحة أشكال الجريمة الحديثة، وإسهام تلك التطبيقات في تعزيز قدرات الأجهزة المختصة على التعامل بكفاءة وفاعلية ومهنية عالية.

واطلع سموه على قاعات الملخص اليومي التي يتم توظيفها للإسهام في خفض معدل الجرائم، وتعزيز الأمن والأمان لأفراد المجتمع.

وأثنى سموه على جهود قيادة شرطة دبي، والقائمين على هذه المبادرات الريادية التي تعزز مفاهيم العمل الشرطي والخدمات المقدمة للمجتمع، داعياً سموه إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق رؤية قيادة الدولة وتوجيهاتها الحكيمة.

بدوره، أكد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق تطلعات القيادة في توفير أفضل الخدمات الابتكارية والذكية والريادية الهادفة إلى تعزيز أمن المجتمع والاستقرار ومكافحة الجريمة والوقاية منها.