لائحة «قانون الموارد البشرية الاتحادية» تعتمد 14 نوعاً من الإجازات

اعتمدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية 14 نوعاً من الإجازات يستحقها موظفو الوزارات والجهات الاتحادية، استحدثت خلالها خمسة أنواع جديدة أبرزها إجازة التفرغ للعمل الحر، والتفرغ لتمثيل الدولة، للموظفين المواطنين، وإدخال تعديلات على بعض أنواع الإجازات الأخرى.

وتفصيلاً، حددت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الاتحادية التي يبدأ تطبيقها بداية يوليو المقبل، 14 نوعاً من الإجازات التي يستحقها الموظف، وفق ضوابط واشتراطات محددة، أبرزها إمكانية حصول الموظف المواطن على إجازة تفـرغ وظيفـي للعمـل الحر وفق الآليات والشـروط التـي يُحددهـا مجلس الوزراء بهذا الشـأن.

واستحدثت الهيئة أيضاً «إجازة التفرغ لتمثيل الدولة»، بحيث يجـوز لرئيـس الجهـة الاتحادية أو مـن يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفـرغ اسـتثنائية براتب إجمالي، وذلك للقيام بأي أعمـال أو مهـام تتعلـق بتمثيـل الدولـة في الفـرق الوطنيـة أو النشـاطات الرياضيـة أو الثقافيـة، أو بأي أسـباب أخـرى مشـابهة لا تتعلـق بشـكل مباشـر بعمـل الجهـة الاتحادية التي يعمل بها الموظف، وذلـك بنـاء علـى طلـب الجهـات الرسـمية المعنية بتلك المجالات ولمدة شهر، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة وبحد أقصى ستة أشهر إذا كان النشـاط مدرجـاً ضمن خطط وجداول الأنشطة مسبقاً في الجهة الطالبة، وبما لا يتعارض مع متطلبات جهة العمل.

ومن أبرز الإجازات المستحدثة أيضاً «إجازة الخدمة الوطنية والاحتياطية»، بحيث يستحق الموظف المواطن إجازة مدفوعة الراتب لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية وفق التشريعات السارية في الدولة.

وتشتمل قائمة الإجازات المعتمدة «الإجازة السنوية، إجازة الوضع، إجازة الوالدية، المرضية، الحداد، الدراسية، الخدمة الوطنية والاحتياطية، الإجازة بدون راتب، العدة، الحج، إجازة مرافقة مريض خارج الدولة، ومرافقة مريض داخل الدولة، إجازة التفرغ للعمل الحر، إجازة التفرغ لتمثيل الدولة».

وحددت اللائحة أحكاماً عامة بشأن الإجازات، تتمثل في منح الإجازة المستحقة للموظف في حدود المدة المصرح بها من السلطة المختصة، وتعتبر مدة خدمة الموظف مستمرة أثناء تمتعه بأي من الإجازات المقررة والمصرح بها، ويلتزم الموظف بأن يباشر عمله في الوقت المحدد بعد انتهاء الإجازة وإلا اعتبر منقطعاً عن العمل.