شرطة عجمان تضبط آسيوياً قتل زميله في السكن

تمكّنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على شخص من جنسية دولة آسيوية، خلال ست ساعات فقط من ارتكاب جريمة قتل شخص آخر من الجنسية ذاتها.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان، المقدم أحمد سعيد النعيمي، إنه ورد اتصال لغرفة العمليات، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من غرفة في أحد سكنات العمال بالمنطقة الصناعية.

وأضاف أنه بالانتقال إلى الموقع، وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فتح رجال الشرطة الغرفة، وتبين بتفتيشها وجود جثة، حيث تم استدعاء مسرح الجريمة والجهات المختصة، مشيراً إلى أنه بمعاينة الجثة تبيّن أنها تعود لشخص في العقد السادس من العمر، من جنسية دولة آسيوية يدعى (خ.ج.خ).

وتابع النعيمي: «بالبحث والتحري ومتابعة المشتبه فيه، ويدعى (ع.خ.خ) في العقد الثاني من العمر، من جنسية دولة آسيوية، الذي يسكن مع المجني عليه، بحسب إفادة الشهود، تم التوصل إليه، وضبطه في منطقة الكرامة بأقل من ست ساعات، بعد تنقله في أنحاء الإمارة في محاولة منه لتضليل أجهزة الأمن».

وذكر النعيمي أنه «بسؤال المتهم، اعترف بارتكابه الجريمة، قائلاً: (حدثت مشاجرة بينه وبين المجني عليه، قام خلالها الجاني بضرب المجني عليه بأداة خشبية، ثم طعنه بسكين حتى توفي، وذلك بسبب خلاف مالي، وأنه قام بسبّه وسبّ أسرته)»، مشيراً إلى أن النيابة باشرت التحقيق في القضية.