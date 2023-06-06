محمد بن راشد يستقبل موظفي برنامج محمد بن راشد للإسكان لشكرهم بشكل شخصي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي موظفي برنامج محمد بن راشد للإسكان لشكرهم بشكل شخصي في قصر زعبيل.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "استقبلت اليوم موظفي برنامج محمد بن راشد للإسكان لشكرهم بشكل شخصي في قصر زعبيل … من لا يشكر الناس لا يشكر الله …

لاحظت كثرة التعليقات التي تثني على أداءهم في مختلف وسائل التواصل .. "

وتابع سموه قائلا: "رضى الناس غاية الحكومة .. وخدمتهم شرف لمن يتقلد المسئولية… وخير الناس عند الله أنفعهم للناس .."