مريم المهيري: اهتمام كبير بتنمية واستدامة الثروة السمكية كأحد مكونات الأمن الغذائي

اجتمعت اللجنة العليا لحماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية للمرة الأولى في العام 2023 برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري، بهدف استعراض أجندة عمل اللجنة لتعزيز الثروة السمكية وضمان استدامتها وإيجاد حلول لكافة التحديات التي تواجه القطاعات ذات الصلة.

وأكدت مريم المهيري أنّ الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية وضمان استدامة الثروة السمكية كونها أحد مكونات تحقيق الأمن الغذائي المحلي، مشيرة إلى أنّ حماية وتنمية الثروات المائية الحية في الإمارات واحدة من أهم الأولويات التي نسعى من خلالها تطبيق أفضل النظم المستدامة من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف منها تعزيز الأمن الغذائي الوطني.