محمد بن راشد: ندعو لتوحيد الجهود والطاقات والموارد للحفاظ على كوكبنا

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوحيد الجهود، والطاقات، والموارد للحفاظ على كوكبنا، وبيئتنا ، وتنوع طبيعتنا.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "في اليوم العالمي للبيئة ندعو لتوحيد الجهود، والطاقات، والموارد للحفاظ على كوكبنا، وبيئتنا ، وتنوع طبيعتنا .. دعوة عامة لجميع المؤسسات والدول .. لأن مستقبل أجيالنا مرهون بقراراتنا اليوم".