أحمد بن محمد: تطوير حتا يمضي وفق توجيهات محمد بن راشد لتعزيز أداء قطاعاتها

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أن عملية التطوير الشاملة، التي تطال مختلف مناطق دبي وقطاعاتها الحيوية، تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف الطموحة التي تم تحديدها في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمستقبل التنمية، وما يتبع رؤية سموه من جهود هدفها الوصول بجميع القطاعات الخدمية في دبي، وضمن مختلف مناطقها، إلى أرقى مستويات الأداء لضمان أفضل نوعيات الخدمة التي تكفل الراحة والسعادة لجميع أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة سمو النائب الثاني لحاكم دبي لمنطقة حتا، لتفقد سير العمل في عدد من المشروعات والمبادرات التنموية التي تضمنتها المرحلتان الأولى والثانية من عملية التطوير الشامل هناك، والتي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبما يتناسب مع خصوصية منطقة حتا كإحدى أهم الوجهات السياحية والتراثية والثقافية في الدولة.

وأثنى سموه على جهود جميع الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ المشروعات والمبادرات التطويرية في حتا، مؤكداً أهمية تحقيق الأهداف المنشودة للمنطقة، والوصول بأداء قطاعاتها الحيوية إلى أعلى مستويات التميز، وتوفير أفضل الخدمات لسكان المنطقة وزوارها.

رافق سموه خلال الزيارة المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا مطر الطاير، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، ومدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المرّي، ومدير عام بلدية دبي المهندس داوود الهاجري، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية الدكتور عامر أحمد شريف، وعدد من المسؤولين. واستهل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الزيارة بتفقّد منفذ حتا البري، حيث اطلع سموه على ما يقدمه المنفذ الحدودي من خدمات هدفها تسهيل حركة المسافرين من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين والزوار، إذ يخدم المنفذ أكثر من 350 ألف مسافر شهرياً، مع توظيف أحدث التقنيات الذكية لتأكيد سهولة دخول وخروج المسافرين عبر المنفذ الواقع على الحدود مع سلطنة عُمان الشقيقة.

كما اطلع سموه على المبادرات التي تطبقها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لتيسير حركة عبور المسافرين في المنفذ الحدودي الحيوي، ومنها مبادرة «ضيوف الرحمن» الخاصة بتسهيل حركة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، وخلال فترة لا تتجاوز الـ20 دقيقة، إضافة إلى مبادرة «أبْشِر» المعنية بكبار السن وأصحاب الهمم، وفريق «سند» الذي يسهم في تعزيز خدمات المنفذ خلال فترة الأعياد والعطل الرسمية للتعامل بكفاءة مع كثافة أعداد المسافرين في تلك الفترات، ومبادرة «دربك أخضر» الخاصة بتقديم التسهيلات للعائلات في المنفذ. وخلال الزيارة، استمع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول المشروعات التي تنفذها بلدية حتا في إطار خطة التطوير الشاملة للمنطقة، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز جاذبية المنطقة للزائرين، ومنحهم تجربة سياحية فريدة. كما اطلع سموه على المرافق الرياضية الجديدة التي سيتم البدء في تنفيذها في منطقة حتا، وبما يخدم أهالي المنطقة، ويسهم في تشجيعهم على ممارسة الرياضة. وتابع سموه شرحاً حول مشروع المواقع الأثرية في حتا، في إطار الحفاظ على التراث العمراني والآثار، وترشيح مواقع حتا الأثرية في اللائحة التمهيدية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). إلى ذلك، زار سمو النائب الثاني لحاكم دبي مستشفى حتا متعدد التخصصات، حيث اطلع سموه على الخطط التوسعية للمستشفى، واستمع إلى شرح حول التخصصات التي يضمها، وإنجازات المستشفى في سياق البرنامج الوطني لمكافحة العمى، وبالتعاون مع مؤسسة «نور دبي». واطلع سمو الشيخ أحمد بن محمد أيضاً خلال الجولة على مخطط مشروع تطوير منطقة القرية التراثية، وتفاصيل عدد من مشروعات التنمية المستدامة والتطوير البيئي في المنطقة.

وشملت جولة سموه في منطقة حتا، زيارة ممر مزارع الشريعة ذات الطبيعة التاريخية، والتي تحوي أرضاً تُعد أقدم وقف خيري موثّق في دولة الإمارات يعود تاريخه لأكثر من 130 عاماً. وزار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم منطقة سد حتا، حيث استمع إلى شرح حول عدد من المشروعات التطويرية المُزمع تنفيذها في هذا المكان، الذي يعد من أبرز مناطق الجذب السياحي فيها، وبما يسهم في الارتقاء بالخدمات والمرافق التي يتم توفيرها للزوار. وتابع سموه شرحاً حول مراحل تنفيذ مشروع المحطة الكهرومائية التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، في حتا، وتعتمد في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وسد آخر تم إنشاؤه في المنطقة الجبلية.

مدرسة خاصة

في إطار تكامل الخدمات المُقدمة للمنطقة، والاهتمام بجذب الاستثمارات الخاصة ضمن مختلف المجالات، لاسيما قطاع التعليم بما يمثله من أهمية كبيرة على أجندة دبي التنموية، اطلع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على مشروع إنشاء مدرسة خاصة في منطقة حتا، تتسع لـ500 طالب وطالبة، بما يدعم الخيارات التعليمية المتاحة أمام عائلات المنطقة لأبنائهم وبناتهم، ويواكب التوسع في استقطاب وتشجيع الاستثمار، خصوصاً ضمن قطاع التعليم.

■ أحمد بن محمد: «رؤية محمد بن راشد هدفها الوصول بجميع القطاعات الخدمية إلى أرقى مستويات الأداء لضمان الراحة والسعادة لجميع أفراد المجتمع».

• منفذ دبي الحدودي يوظف التقنيات الذكية في إنهاء معاملات أكثر من 350 ألف مسافر سنوياً .

• توسعات مستشفى حتا لتوفير أفضل الخدمات الصحية لسكان المنطقة.

• تطوير قرية حتّا التراثية لتعزيز جاذبية إحدى أهم مناطق الجذب السياحي

• (الشريعة) تضم أقدم وقف خيري موثّق في الدولة عمره أكثر من 130 سنة.

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