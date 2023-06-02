منظومة جديدة لتأهيل النزلاء في الشارقة بـ«الذكاء الاصطناعي»

دشن الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وقائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، مشروع «ترميز المؤسسات العقابية والإصلاحية.. من التقليدي إلى الافتراضي» وفق منظومة فائقة الذكاء.

ويقوم هذا المشروع على عدة مشاريع ضمنية تستمر حتى عام 2040، منها التصميم الذكي للسجون ببنية تحتية ذكية، وإعادة تأهيل النزلاء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإعادة صياغة الدوافع والنماذج السلوكية، ومختبرات ابتكارية للنزلاء عبر تقنيات الميتافيرس، والسجون الافتراضية، والعلاج العصبي.

جاء ذلك على هامش حفل تكريم الفائزين بجائزة «الجاهزية للمستقبل» في دورتها الأولى التي تنظمها شرطة الشارقة، بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية، بحضور المديرين العامين وعدد من المسؤولين على المستويين الاتحادي والمحلي، وممثلي الجامعات، والمعاهد البحثية وبيوت الخبرة محليا وعالمياً، والذي أقيم برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وقال قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، إن القيادة العامة لشرطة الشارقة حريصة على قراءة الواقع الجديد ومتغيراته التي تفرض على المؤسسات الأمنية الاستجابة لهذا الواقع، عبر استراتيجيات علمية ومنهجيات مدروسة.