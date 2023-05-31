مكتوم بن محمد يستقبل وزير الاقتصاد بوزارة الخزانة البريطانية

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أندرو جريفيث وزير الاقتصاد بوزارة الخزانة البريطانية واستعرضا العلاقات التجارية المثمرة وفرص التعاون الاقتصادي بين البلدين

وقال سموه في تغريدة على "تويتر" استقبلت أندرو جريفيث وزير الاقتصاد بوزارة الخزانة البريطانية واستعرضنا العلاقات التجارية المثمرة وفرص التعاون الاقتصادي بين بلدينا وسبل تنميتها، المملكة المتحدة هي رابع أكبر شريك تجاري أوروبي للإمارات، والإمارات هي الشريك التجاري الأول عربياً لها، قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بلغت 37 مليار درهم في العام الماضي. علاقاتنا مع المملكة المتحدة تاريخية وراسخة ومتجددة ونسعى لتتويجها بالمزيد من الشراكات والمشاريع الطموحة للبلدين.