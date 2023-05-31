حمدان بن محمد يهنئ ملك المغرب بانطلاق "جايتكس" أفريقيا
هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ملك المغرب بمناسبة انطلاق جايتكس أفريقيا - أكبر معرض تقني في أفريقيا
وقال سموه في تغريدة على "تويتر" كل التهنئة لملك المغرب وللشعب المغربي الشقيق انطلاق جايتكس أفريقيا - أكبر معرض تقني في أفريقيا والذي يضم أكثر من 900 شركة تقنية وجهة حكومية من أكثر من 100 دولة ويقام في مراكش - وذلك بالتعاون مع جايتكس دبي المعرض التقني الأكبر عالمياً …
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