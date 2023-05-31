محمد بن راشد يعلن المخطط الجديد لنخلة جبل علي

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم عن المخطط الجديد لنخلة جبل علي، بمساحة تبلغ ضعف مساحة نخلة جميرا وبشواطئ بطول 110 كم.

وقال سموه في تغريدة عبر "تويتر": دبي تنمو وتزدهر.. نعلن اليوم المخطط الجديد لنخلة جبل علي.. مساحتها ضعف نخلة جميرا .. شواطئها تصل ل110 كم.. مرابعها البحرية والخضراء ستوفر السكن بأعلى جودة حياة .. وزوارها وسياحها سيتمتعون بأكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً توفر تجارب سياحية جميلة لهم ولأسرهم". وأضاف سموه: "أعلنا عن هدفنا بمضاعفة اقتصاد دبي بحلول 2033.. وكل يوم نضيف لبنة جديدة في بناء أجمل مدينة في العالم".



