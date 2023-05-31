بلدية مدينة العين تنجز 50 % من مشروع تصميم وتنفيذ اللوحات الإرشادية

أنجزت بلدية مدينة العين 50% من مشروع تصميم وتنفيذ اللوحات الإرشادية على مستوى مناطق مدينة العين.

واستكملت هذه المرحلة صيانة واستبدال ما يقارب 20 ألف لوحة حتى الآن ، ومن المتوقع إنجاز المشروع ضمن مرحلته الأخيرة خلال ديسمبر القادم.

وقالت المهندسة آمنة النصيبي مدير مشروع تصميم وتنفيذ اللوحات الإرشادية يهدف مشروع تصميم وتنفيذ اللوحات الإرشادية إلى تقليل اللوحات على الطرق الرئيسة وبعض المناطق، وذلك لتمكين السائقين من متابعة اللوحات المطلوبة على الطرق بكل سهولة ووضوح، كما يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها، لتحقيق أفضل جودة للحياة و الحفاظ على المظهر العام للمدينة.

وأوضحت أنه تم صيانة واستبدال 354 لوحة على طريق أبوظبي - العين، فيما تضمن طريق العين - دبي صيانة واستبدال 270 لوحة، و طريق الهير - سويحان 288 لوحة، وطريق طريق - الطف 116 لوحة، و طريق العين - ناهل 142 لوحة، و طريق - الشويب 113 لوحة، فيما تم إزالة 45 % من اللوحات المتكررة والمتهالكة في الطرق الرئيسية، بما سينعكس بإيجابية على المظهر العام والحضاري للمدينة وتوفير الميزانيات التشغيلية للصيانة.