سيف بن زايد: مشروع لإنشاء مركز متخصص لتنفيذ العقوبة والعلاج وتأهيل المدمنين

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن الوزارة وضعت ضمن خططها وأولوياتها الحالية مشروع إنشاء مركز متخصص لتنفيذ العقوبة والعلاج والتأهيل، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على التنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لوضع التصور العام للمشروع وتخصيص الميزانية المطلوبة.

وقال سموه، في رد كتابي على سؤال لعضو المجلس، حميد علي العبار، حول "متعاطي المخدرات من الشباب المواطنين". خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم: "سبق وأن قامت وزارة الداخلية بتشكيل مجلس مكافحة المخدرات، والذي يختص بتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، وتحقيق المؤشرات الاستراتيجية وتعزيز دور الوزارات والجهات الحكومية والاتحادية والمحلية المعنية بالمكافحة، وتشجيع المؤسسات المهنية على المساهمة المجتمعية.

وأوضح سموه، أن وزارة الداخلية وضعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي تضمنت استراتيجية تستهدف خفض الطلب على المخدرات من خلال الوقاية والتوعية والتأهيل والدمج المجتمعي، وحماية البيئة المدرسية، وتقليل فرص عرض المخدرات عبر ضبط المروجين والتجار، مشيراً إلى أن الوزارة أدخلت تحديثات على خطط مكافحة المخدرات لتقليص عدد متعاطي المخدرات الشباب من خلال تكثيف ضبط مروجي المخدرات وتجار المخدرات، وحظر المواقع الالكترونية المروجة للمخدرات، وخفض نسبة التخلف عن الفحص الدوري، وضبط متعاطي المخدرات.

كما أطلقت وزارة الداخلية خدمات استباقية من خلال حملة "شاركنا لنمنعها" حيث تهدف الى مكافحة الوسائل الترويجية للمواد المخدرة التي تصل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد حققت إنجازات متعددة شملت تدريب وتأهيل الكادر الإداري على الكشف عن حالات التعاطي في المدارس واستفاد منه 10 آلاف و462 موظفاً، وإصدار دليل الوالدين للوقاية من المخدرات والحصول على الحقوق الفكرية، إصدار دليل الوقاية من المخدرات في البيئة المدرسية والحصول على الحقوق الفكرية عليه، تحديد إجراءات التعامل مع حالات الاشتباه في تعاطي المخدرات في المدارس، إطلاق منصة سراج للتواصل الاجتماعي للوقاية من المخدرات والتوعية بأضرارها عن طريق تنفيذ حملات مختلفة 136 مليون مشاهدة.

وتضمنت الإنجازات عقد حلقات نقاشية للوالدين لحماية الأبناء بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وشملت برامج التأهيل والإصلاح التالية: البرامج التعليمية، البرامج الدينية والثقافية والرياضية، برامج خاصة بتأهيل مدمني المخدرات، البرامج المهنية، مبادرات وبرامج.

كما تم إعداد برامج خاصة بتأهيل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية من المدمنين، برنامج 12 خطوة والمستفيدون (295)، وبرنامج خرج ولم يعد وبلغ عدد المستفيدين منه 15 مستفيد، وبرنامج 99 حوار واستفاد منه 264 مستفيد، وبرنامج لنتعافى واستفاد منه 467 شخص.