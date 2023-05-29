محمد بن راشد يعلن اطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بحمدالله أطلقنا في قصر الوطن التفاصيل العلمية لأحد أهم مشاريعنا في مجال الفضاء "مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات " . المشروع يستمر 13 عاماً.. 6 سنوات للتطوير و7 سنوات رحلة استكشاف.. ستقطع خلالها المركبة الاماراتية MBR Explorer ٥ مليار كيلومتر متجاوزة كوكب المريخ لاستشكاف 7 كويكبات والهبوط على آخر كويكب في 2034..

وأضاف سموه قائلا "مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات مشروع علمي وطني ضخم .. ومشروع بحثي ومعرفي عالمي متفرد … سيتضمن انشاء شركات إماراتية خاصة في تكنولوجيا الفضاء وإنشاء مركز تحكم أرضي لمهمات الفضاء العميق وتدريب كوادر إماراتية جديدة في هذا القطاع".

وتابع سموه قائلا "ستقطع المركبة 10 أضعاف ما قطعه مسبار الأمل .. وشعار شباب الإمارات القائمين على المهمة "لا شيء مستحيل" ..

واختتم سموه قائلاً "الإمارات تستطيع أن تحلق بعيداً في الفضاء لخمسة مليار كيلومتر لسبب واحد : هو إيمانها بشبابها وتمكينها لأبنائها.. ومن لا يؤمن بقدرات شبابنا الإماراتي الطموح في كافة القطاعات يحتاج لمراجعة نفسه ومراجعة محبته وولائه لوطنه".