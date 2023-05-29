"نقل عجمان" تستعرض الخطط المستقبلية وتقارير الأداء

اطلع مجلس إدارة هيئة النقل في عجمان خلال اجتماعه الاعتيادي برئاسة سعادة أحمد إبراهيم الغملاسي نائب رئيس مجلس الإدارة ، على أهم مشاريع الهيئة ومستجداتها، ومؤشرات الأداء لأجرة عجمان خلال عام 2022 ، واستعرض الخطط المستقبلية لمركبات الأجرة في منظومة النقل.

كما استعرض الاجتماع - الذي عقد في مجلس الصفيا بحضور أعضاء المجلس ومدير عام الهيئة والمدراء التنفيذيين- البيانات المالية الأولية للربع الأول للعام الجاري، وسير العمل في مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات ، وأهم التطورات وتقارير الأداء حيث شهد المركز نموا في خدمات الفحص مقارنة بالعام السابق .

وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لفريق العمل في الهيئة على جهودهم الكبيرة، مؤكداً ثقته في قدرتهم على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئة إلى أفضل المستويات ووفقاً لأعلى المعايير