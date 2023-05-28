أردوغان يدعو لحماية صناديق الاقتراع حتى اللحظة الأخيرة

دعا الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، لحماية صناديق الاقتراع حتى النتائج النهائية قائلا إنه حان الوقت لحماية إرادة شعبنا حتى اللحظة الأخيرة.

وقبيل ذلك دعا منافسه المرشّح للرئاسة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، الناخبين إلى "التصويت من أجل التخلص من نظام منافسه"، بعد الإدلاء بصوته في مركز اقتراع في العاصمة أنقرة.

وقال كليتشدار أوغلو "أدعو جميع المواطنين إلى التصويت من أجل ديمقراطية حقيقية وحرية في هذا البلد ".

ودعا المقترعين إلى البقاء قرب مراكز الاقتراع بعد إغلاقها ، لأن "هذه الانتخابات جرت في ظروف صعبة جدًا".

وقد أغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في تركيا في سباق الإعادة الرئاسي الذي سيقرر ما إذا كان أردوغان سيفوز، أم سيفوز منافسه كمال كيليشيدار.

ولا توجد استطلاعات للرأي فور خروج الناخبين في تركيا، لكن من المتوقع ظهور نتائج أولية في غضون ساعات.