إتاحة تجديد «الهوية» وجواز السفر من خارج الدولة

أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أخيراً، خدمة تجديد بطاقة الهوية وجواز السفر من خارج الدولة، بشرط قيام المتعامل نفسه بالتقديم على المعاملة عبر التطبيق الذكي للهيئة فقط، لضمان أن يكون صاحب العلاقة.

وشرح مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ناصر أحمد العبدولي، آلية تجديد بطاقة الهوية الإماراتية من خارج الدولة، بأن «خدمة تجديد بطاقة الهوية من خارج الدولة أتاحتها الهيئة عبر تطبيقها الذكي فقط، وهي غير متاحة في حال تم تقديم الطلب عبر مراكز الطباعة أو من خلال شخص آخر غير صاحب المعاملة داخل الدولة، إذ يتم رفض المعاملة، حال تبين أن الشخص موجود خارج الدولة».

وذكر العبدولي في تصريحات بثتها إذاعة «نور دبي»، أن «صاحب العلاقة الموجود خارج الدولة، يمكنه الدخول إلى التطبيق الذكي للهوية من خلال هاتفه، واختيار خدمة تجديد بطاقة الهوية من خارج الدولة، وتقديم الطلب ودفع الرسوم وإنجاز المعاملة».

وأشار إلى أن «الهيئة أتاحت أيضاً خدمة جديدة، وهي تجديد جواز السفر من خارج الدولة، عبر التطبيق الذكي، وبإمكان المتعاملين تجديد كل مستنداتهم، سواء كانت بطاقة هوية أو جواز سفر، وهم خارج الدولة، بشرط استخدام التطبيق الذكي لتقديم المعاملة».

وأكد العبدولي أهمية «التزام المتعاملين بالضوابط الموضوعة بالصورة، ومنها بالنسبة للمواطنين التقيد بالزي الرسمي في الصورة المقدمة لتقديم المعاملة، سواء لتجديد جواز السفر أو بطاقة الهوية»، لافتاً إلى أن ضوابط الصورة تعد مواصفات عالمية معتمدة ومطبقة في جميع دول العالم.

وذكرت الهيئة أن هناك تسعة مقاييس يتعين مراعاتها، لتمكين قبول الصورة الشخصية عبر الأنظمة الذكية لجميع الفئات العمرية، وهي - بالنسبة لقواعد الزي - ارتداء الزي الرسمي لدولة الإمارات، وبالنسبة لغطاء الرأس، يسمح به وفقاً للعادات والتقاليد، والخلفية تكون بيضاء، والصورة تكون ملونة بجودة عالية وحديثة لا تتجاوز ستة أشهر (35- 40 mm)، ويجب أن يكون موضع الرأس مستقيماً غير مائل، وموازياً لعدسة التصوير. كما يجب أن تكون تعابير الوجه محايدة (طبيعية غير مبالغ فيها)، والعينان مفتوحتين باتجاه الكاميرا، ودون استخدام العدسات الملونة، وبالنسبة للنظارات تكون مقبولة إذا لم تحجب العينين، ولا تمثل انعكاساً ضوئياً، والدقة للصورة تكون 600 نقطة في البوصة على الأقل، دون آثار حبر أو تجاعيد.

ودعت الهيئة المتعاملين إلى التأكد من دقة وصحة بيانات رقم الهوية وتاريخ انتهاء صلاحيتها، في طلب التجديد أو الاستبدال، والتأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية قبل دفع الرسوم، لتفادي التأخير في إنجاز المعاملة، والتأكد من صحة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وطريقة التوصيل المدرجة في الاستمارة الإلكترونية.

«الهوية» أكدت أهمية التزام المتعاملين بالضوابط الموضوعة بالصورة.