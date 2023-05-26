نظام إلكتروني جديد لترخيص وتنظيم رقابة البناء في دبي

أطلقت بلدية دبي النظام الإلكتروني الجديد لترخيص وتنظيم رقابة البناء في إمارة دبي، والذي صُمّم ليتناسب مع احتياجات المتعاملين من خلال اختصار الإجراءات والتوافق مع كود دبي للبناء الجديد، وتطبيق التدقيق الآلي باستخدام «نمذجة معلومات البناء» (Building Information Modelling).

وقال مدير عام بلدية دبي المهندس داوود الهاجري: «أطلقنا النظام الإلكتروني الجديد لترخيص ورقابة البناء والمجموعة الأولى من خدماته، والذي يشمل ميزات وخصائص رقمية متقدمة، تهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين واختصار الوقت والكلفة، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، باستخدام التقنيات الحديثة».

وأضاف: «نسعى من خلال النظام الجديد إلى تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام متقدم عالمياً، عبر رقمنة الخدمات التي تُسهل الإجراءات وتقدم تجربة متميزة للمتعاملين، بما يعزز مكانة دبي كمدينة عالمية للابتكار والتميز».

وتُعد «نمذجة معلومات البناء» أداة رائدة في تصميم المباني، إذ تعتمد على إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للمبنى، كما توفر التمثيل الرقمي للخصائص الفيزيائية والوظيفية للمبنى، بما يسهم في توسيع رؤية تخطيط مشاريع البناء، وإدارة مساحته بأفضل صورة ممكنة.

من جهتها، قالت المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي مريم المهيري: «يشمل النظام الجديد العديد من المميزات والخصائص، وهي: تحسين تجربة المتعاملين وجودة الخدمات عبر اختصار الخطوات وتقليل المرفقات المطلوبة للتقديم وبالتالي المعلومات المُدخلة ما يُمكّن المُلّاك من استخدام النظام لمتابعة الطلب بسهولة، فضلاً عن تقديم خدمات استباقية للمتعاملين وإمكانية الاعتماد التلقائي لبعض الخدمات، كما سيوفر النظام كذلك أدوات التدقيق الآلي للاستشاريين للتدقيق على التصاميم آلياً والتحقق من مطابقتها لاشتراطات كود دبي الموحّد للبناء، وتسهيل عملية استخلاص المعلومات آلياً من التصاميم والمخططات».

ويدعم النظام المستحدث تسجيل الدخول بالهوية الرقمية، والتعرّف التلقائي إلى المستخدم، إضافةً إلى تكامله مع أحدث معايير نمذجة معلومات البناء ونظم المعلومات الجغرافية، مع إتاحة إمكانية التفتيش الذكي باستخدام التطبيقات والأجهزة الذكية أثناء الرقابة على أنشطة البناء. كما يوفر النظام قاعدة بيانات شاملة وخرائط تفصيلية للمباني تتلاءم مع التوأم الرقمي لمدينة دبي، بما يدعم الجهات المختلفة في تقديم خدمات ذكية، خصوصاً أنه مرتبط إلكترونياً بنظام التأهيل الهندسي وجميع الجهات التي لها دور في عملية الترخيص والرقابة.

وستشمل المجموعة الأولى من الخدمات على النظام الجديد: ترخيص البناء الجديد (التقديم الأولي والنهائي)، وترخيص أعمال تجهيز الموقع والحفر، وترخيص السور الدائم، والديكور الذاتي، والصيانة الذاتية، وإلغاء معاملة، وتمديد صلاحية المخططات المعتمدة. كما ستشمل عدداً من خدمات رقابة أنشطة البناء، مثل: تجديد رخصة، والتفتيش الدوري، وتصريح العمل الليلي، وتغيير الاستشاري، وتغيير المقاول. وستستكمل البلدية إطلاق بقية الخدمات على مراحل خلال العام الجاري، كذلك ستُنظم بلدية دبي ورشات تدريبية للاستشاريين والمقاولين لتعريفهم بالمعايير المطلوبة لنمذجة معلومات البناء BIM، والتي ستسهم في تعريفهم بآلية استخدام للنظام الجديد.