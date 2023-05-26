​مواطنة بحرينية توجه الشكر لرئيس الدولة لرعاية ابنتها المصابة بورم بالمخ

وجهت مواطنة بحرينية الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رئيس الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على رعايتهما لابنتها التي تعاني من ورم في المخ منذ كان عمرها عامين، وإرسالها للعلاج على نفقتهم خارج الدولة، مؤكدة أن شيوخ الإمارات نموذج يحتذى بهم في العمل الإنساني، وأن الإمارات أرض خير وعطاء للجميع.

وأوضحت المواطنة البحرينية لطيفة عيسى لـ«الإمارات اليوم» أن قصة ابنتها بدأت وهي في عمر العامين، حيث شخصها الأطباء بإصابتها بورم في المخ، وفي الوقت الذي كان العالم خلاله يعاني من تبعات جائحة كورونا، حظيت ابنتها مريم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، سافرت على إثرها بابنتها إلى كوريا الجنوبية، ليقدم لها الأطباء كافة أوجه الرعاية الصحية، المتاحة إلا أنهم قرروا حينها عدم إمكانية إجراء جراحة لها وهي في هذا العمر.

وتابعت: «بعد أن حصلت طفلتي مريم على الرعاية الطبية اللازمة من أطباء كورياً، ومرور عامين على هذه التجربة، أصبحت في عمر 4 سنوات، لتحظى في جولتها الثانية برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لتسافر مرة أخرى إلى لندن، لتخضع لعملية أجراها الأطباء بالليزر، كان لها أثر كبير في تحسن حالتها الصحية.

وذكرت أنها قررت تسمية ابنها «فزاع» تيمناً وشكراً لسمو ولي عهد دبي، على رعايته لابنتها في رحلة علاجها، مؤكدة أن الرعاية التي حظيت بها ابنتها كتبت لها حياة جديدة بفضل رعاية شيوخ الخير والعطاء.

وأكدت لطيفة أن الإمارات بمثابة وطنها الثاني، حيث تعيش حياتها بين البحرين والدولة، مؤكدة أنها أرض تحتضن الجميع، وخيرها يعم القاصي والداني.

ولفتت إلى أن ابنتها مريم حالياً تتمتع بحالة صحية مستقرة، بعد الرعاية التي حصلت عليها خلال العامين السابقين، وقادرة على عيش حياتها بصورة طبيعية.