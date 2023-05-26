«طرق دبي»: التنقل عبر المواصلات العامة أكثر أماناً

استندت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى تقارير علمية تؤكد أن استخدام المواصلات العامة أكثر أماناً بنحو 10 مرات، مقارنة مع قيادة المركبات، وذلك في دعوتها إلى الاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة على رأسها وسائل النقل الجماعي.

وأكدت الهيئة في منشورات توعوية بثتها عبر منصاتها الرقمية، أن استخدام المواصلات العامة يسهم في خفض 155 ألفاً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يساعد على التخلص من 450 ألفاً من النفايات الصادرة عن المركبات، إضافة إلى توفير الطاقة والمال والجهد.

وفي تفاصيل أسباب ارتفاع نسبة الأمان الناتجة عن الاعتماد على وسائل النقل الجماعي، تشير البيانات والإحصاءات الصادرة عن «مختبرات النقل» العالمية التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة إلكترونية منها، إلى أن الفرد يقلل احتمالية تعرضه لحادث خلال انتقاله بالمواصلات العامة بنسبة 90%، مقارنة بتنقّله عبر المركبات. كما تؤكد التقارير أن المجتمعات التي تعتمد على وسائل النقل الجماعي أكثر أماناً بنحو خمس مرات من المجتمعات التي تعتمد على التنقل بالمركبات بشكل رئيس.

وينصح الخبراء في مجال النقل المستدام بمحاولة كل فرد الإسهام في خفض البصمة الكربونية الناتجة عن كثافة المركبات، باستبدال التنقل عبر المركبة بالتنقل عبر المواصلات العامة ثلاث مرات شهرياً على الأقل.

وتعرض التقارير أحد الأمثلة على ارتفاع نسبة الحوادث الناتجة عن حركة المركبات خلال الـ10 سنوات الماضية، فتشير إلى وقوع ما يزيد على 35 ألف وفاة في عام 2015 في الولايات المتحدة الأميركية بسبب حوادث المركبات، والتي سجلت آنذاك نسبة زيادة على العام السابق 2014، بلغت 7%، وشكلت الرقم الأعلى في وفيات حوادث المركبات خلال 50 عاماً.

من جهتها تمكنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال عام 2021 من تحقيق إنجازات بيئية ملموسة، حيث استطاعت خفض إجمالي استهلاك الطاقة بنسبة 18%، حيث انخفض استهلاك البنزين بنسبة 36%، مقارنة بمتوسط الاستهلاك في الأعوام من 2016 إلى 2019، نتيجة لتوسع مؤسسة تاكسي دبي في استخدام مركبات الأجرة الهجينة والكهربائية، وكذلك انخفاض استهلاك الديزل بنسبة 15% خلال الفترة نفسها، على الرغم من زيادة أسطول حافلات المواصلات العامة، حيث قامت الهيئة باستبدال الحافلات القديمة بأخرى حديثة مزودة بمحرك «يورو 6» الصديق للبيئة والمطابق للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية.