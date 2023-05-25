«الاتحاد للكهرباء» تتوقع استفادة 3000 مزارع من الدعم

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للكهرباء والماء، المهندس يوسف آل علي، إن عدد المزارع الإجمالي في شركة الاتحاد للكهرباء والماء بلغ 9000 مزرعة، منها 7000 مزرعة تم تحديث بيانات أصحابها لدى الشركة. وأوضح أنه تم إرسال بيانات المزارعين الذين قاموا بتحديث بياناتهم إلى وزارة تنمية المجتمع لتحديد العدد الفعلي للمزارعين المستحقين من مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، من ذوي الدخل المحدود لتخفيف الأعباء المالية المتعلقة بتعرفة الكهرباء للمسجلين ضمن الشركة، وقد يصل عددهم من 2000 إلى 3000 مزارع مستحق للمكرمة. وأضاف أنه من المهم للغاية أن يقوم أصحاب المزارع الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم بالإسراع في عملية التحديث، لأنه يوجد نحو 1500 مزرعة لا تملك الشركة بيانات ولا هويات أصحابها، وعليه لم تتمكن الشركة من التحقق من استحقاقهم للمكرمة من عدمه، وعليه يجب على المزارعين جميعهم تحديث بياناتهم لدى الشركة.

وأشار إلى أن مكرمة الدعم الكهربائي ستغطي نسبة كبيرة من فاتورة الاستهلاك الكهربائي حسب متوسط الاستخدام الشهري الحالي للمستفيدين.

وكانت وزارة تنمية المجتمع وشركة الاتحاد للماء والكهرباء أعلنتا أن تطبيق الدعم سيبدأ اعتباراً من شهر يوليو المقبل من خلال خصم مباشر من فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء، ولفتت الوزارة إلى أن الدعم سيطال المسجلين في شركة الاتحاد للماء والكهرباء من أصحاب المزارع من مواطني دولة الإمارات، إذ تم تحديد عدد المَزارع المستفيدة من الدعم والمستوفية للشروط المطلوبة والتي ينضوي أصحابها تحت فئات المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الاتحادي أو المحلي أو فئة ذوي الدخل المحدود.

وأضافت أنه سيتم تخصيص دعم بقيمة 8400 درهم سنوياً لكل مستفيد، أي ما يعادل 2500 كيلوواط/ساعة شهرياً أو قيمة الاستهلاك أيهما أقل، ويمكن لمالك المزرعة المستفيد، الاطلاع على مبلغ الدعم المخصص له من خلال فاتورة الاستهلاك الشهري للمزرعة أو عن طريق قنوات الخدمة التابعة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فيما ستقوم الوزارة بالتنسيق مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء بما يخص القوائم المعتمدة للمستفيدين بصورة شهرية.

وأوضحت أنه سيتم إرسال رسائل نصية لمستحقي الدعم والمسجلين لدى شركة الاتحاد للماء والكهرباء لتعبئة النموذج وإدخال بيانات المزرعة المراد دعم استهلاكها، وسيتم فتح باب التسجيل على موقع وزارة تنمية المجتمع للتقديم على الدعم، وأن من اشتراطات استحقاق الدعم ألا يتم استخدام المزرعة لأغراض تجارية، وإذا كان المالك يتلقّى دعماً آخر لاستهلاك الكهرباء في إحدى المزارع التي يملكها من الوزارة أو من إحدى الجهات المحلية، فسيتم صرف قيمة الدعم الأعلى.

9000

مزرعة العدد الإجمالي المسجل في شركة الاتحاد للكهرباء والماء.